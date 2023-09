Uudised

Raadiohommikus: mis saab riigieelarvest, ärikinnisvarast ja viljakasvatusest?

Ukraina vilja väljavedu on sügavalt puudutamas järjest suuremat hulka riike. Foto: DADO RUVIC

Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub jätkuvatele riigieelarve aruteludele, ent heidab pilgu ka nii metropoli ärikinnisvarale kui ka maapiirkondades tööd ja leiba andvale viljakasvatusele.

Hommikuprogrammi jooksul toome kuulajani kõige viimased arengud riigieelarve aruteludelt, ent lisaks sellele on põhjust vaadata Toompealt-Stenbockist kaugemalegi.

Vestleme põllumajandusettevõtte Kerseli OÜ eestvedaja Raul Pärendsoniga sellest, kuidas edeneb talivilja külvamine ning milliseks kujunes tänavune vilja-aasta. Pärendson räägib sellestki, kuidas suhtuvad siinsed turuosalised Ukraina vilja.

US Real Estate’i tegevjuht Martin Kolga avab aga Tallinna ärikinnisvara telgitaguseid. Äsja sai nurgakivi ettevõtte arendatud Golden Gate’i nimeline büroohoone, mida ettevõte nimetab väravaks sadama ja südalinna vahel. Samal ajal on aga ärikinnisvara kohal tumedad pilved, mistõttu arutamegi Kolgaga, kuidas lähemad aastad täpselt paistavad.

Hommikuprogrammis on külas ka Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, kellega vaatame otsa värsketele konkurentsiraportitele kinnisvara korrashoiu, elektriehituse ning katuse- ja fassaaditööde sektorites.

Lisaks mõistagi värskeid teemasid maailma suurimate tööstusriikide majandustest.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi veavad Indrek Lepik ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Stuudios on SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas ja SEB ärikliendi müügijuht Kristi Kartus, kellega räägime ettevõtlusega alustamise rõõmudest ja muredest ning sellest, kuidas teiste ettevõtjate kogemuslugudest kasu lõigata.

Samuti vaatame veidi alustavate ettevõtjate statistikat ning arutleme, kes ja millises valdkonnas põhiliselt ettevõtlusega alustab.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. LHV Group teatas eelmine nädal uuest võlakirjade emissioonist. Investeerimisringkond on kihevil, kuna pakutav intress 10,5% tundub paljudele atraktiivne. Tehakse panuseid, kui suurelt võib tulla ülemärkimine.

Redgate'i partner ja juhatuse liige Valeria Kiisk aitab saates tungida võlakirjade hingeelusse – millisele investorile võiks võlakirjad sobida, miks on praegune pakkumine turul nii ahvatlev ja milliste riskidega peab võlakirjadesse investeerides arvestama.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Saates räägib Maru Ehituse tegevjuht Margo Dengo, milline on olukord ehitusturul ja kuhu suunas võivad liikuda ehitusmahud ja hinnad lähiajal.

Milliseid ettevõtteid on praegune turuolukord soosinud ja kes võivad sattuda raskustesse. Samuti räägime, kuidas on läinud Maru Ehitusel Eestis ja Soomes, millised valikud on ennast õigustanud ning millised tegevused pole olnud nii edukad. Millesse plaanib Maru Ehitus keerulisele ajale vaatamata jätkuvalt investeerida, kuidas ettevõte digi- ja rohepöördega kaasa on läinud ja sellest juba ka kasu saanud.

Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 „Turismitund“. Kuigi broneerimissüsteem võib paljudel turismiettevõtjatel veebis ning isegi mobiilis laitmatult toimida, võib digitaliseerimise teekonnal ette tulla komistuskohti. Seetõttu uurime, kui digitaliseeritud on Eesti turismiettevõtjad, ning arutleme, mida olukorra parandamiseks ette võtta.

Juttu tuleb sellest, mida digitaliseerimine üldse tähendab, miks peaksid turismiettevõtjad sellele mõtlema, kuidas ise enda aitamist alustada ja millist abi pakub riik. Stuudios on kümneid hotelle juhtinud ja Pärnusse uut hotelli- ja konverentsikeskust arendav Sari Sopanen ning Visit Estonia ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht Ave Pill.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

