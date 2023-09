Soojakuningas Kristjan Rahu: energia olgu roheline, isegi kui sa ei usu kliimasoojenemisse

Utilitase suur unistus: ehitame siia meie majanduse uue mootori. Aga aeg tiksub halastamatult

Eesti energiakontserni Utilitase suur unistus on, et taastuvenergiast saaks Eesti majanduse mootor, mis tooks siia massiliselt tööstust. Utilitase kahjuks ajab sellist unistust taga suur osa Euroopa riikidest ning Eestil on eeliseid vähe.