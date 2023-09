US Real Estate'i juht: ehitajad on näljased

US Real Estate juhatuse esimees Martin Kolga (vasakul) ütles, et praegu on hea aeg ehitamiseks. Fotol ka ärimees, US Real Estate'i omanik Urmas Sõõrumaa ja HG Arhitektuuri arhitekt Grete-Liis Nagelmann. Park Tondi maja avamisel. Foto: Andras Kralla