Apsakas viis aasta ettevõttelt kopsaka eurotoetuse: "Isegi väiksem komakoht võib tähendada rikkumist“

Vallad on hädas tõestamisega, et iga kallinenud ehitushinna taga on Ukraina sõda

Kohalikud omavalitsused rabelevad, et tõestada riigile iga ehitushankes tõusnud hinna seost Ukraina sõjaga. Kui midagi piisavalt tõestamata jääb, ähvardab miinimumkaristusena toetusest 25 protsendi tagasi maksmine.