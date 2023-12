Artikkel

Raadiohitid: suurärimehe ennustused koondamistest ja patiseis Ukrainas

Suurettevõtja Joakim Helenius ennustab, et suurem koondamislaine alles tuleb. Foto: Raul Mee

Sel nädalal kõnetas raadiokuulajaid kõige rohkem suurettevõtja Joakim Heleniuse vaade majanduse käekäigule ja tööturu tulevikule. Helenius usub, et probleemid ekspordis annavad hoogu koondamislainele.

Raadiohittide sekka jõudis ka ajakirjanike arutelu Ukraina seisust ja väljavaadetest. Äripäeva peadirektor Igor Rõtov esitas kolm stsenaariumi, mis sõjas räsitud riiki ees võivad oodata. Kuulatuimates saadetes tuli juttu ka investeerimisest. Täpsemalt, kuidas jõukust kasvatada ja mida uuel aastal raha paigutades silmas pidada.

Nädala raadiohitid:

Suurettevõtja ennustab, et suurem koondamislaine alles tuleb

Suurettevõtja Joakim Helenius näeb tõsiseid probleeme ekspordisektoris ning ennustab, et suurem koondamislaine on alles ees. Ettevõtja sõnul ei lange mujal Euroopas ekspordimahud nii kiiresti kui Eestis ning ta näeb, et meie ekspordi taastumine jääb muu Euroopaga võrreldes aeglasemaks.

"Kuumal toolil" selgitab Helenius, miks ostab ta halvast ajast hoolimata kokku ekspordiga tegelevaid ehitusmaterjalide tootjaid. Veel räägib ta saates Infortari IPOst, oma firmade seisust, juhtimisest ning annab ka investeerimissoovitusi.

Helenius on suuraktsionär puitkiudplaatide tootjas Nordic Fibreboard. Soomest pärit ettevõtja investeerimisfirma Trigon Capital omab piimafarmi Väätsa Agro ja aknatootjat Fenestra, valitseb Trigoni investeerimisfonde ning investeerib ja arendab kinnisvara. Saadet juhib Martin Johannes Teder.

Igor Rõtovi kolm stsenaariumit, mis saab Ukrainast. Üks neist on eriti must

Ukraina sõda on patiseisus, ja see olukord on soodne Putinile, kes näib oma võimu aina kindlustavat, leidsid ajakirjanikud saates “Globaalne pilk”.

Ajakirjanik Indrek Lepik nentis, et me oleme aru saanud, et sõda Ukrainas pole sprint, vaid maraton, ent pole end vastavalt ümber häälestanud. Venemaa aga on.

Ajakirjanik Igor Rõtov pakkus välja kolm võimalikku stsenaariumit, mis Ukrainat oodata võivad.

Saate teises osas tuli juttu Iisraeli ja Hamasi konfliktist. Mis võiks seda sõda ees oodata ning mis saatus võiks oodata Iisraeli presidenti Benjamin Netanyahut, kuula saatest! Saates arutlevad ajakirjanikud Indrek Lepik, Kristjan Pruul ja Igor Rõtov.

Investeerimisnipid uueks aastaks: Nvidiale leidub tulus alternatiiv

Saates vaatame tagasi mööduvale aastale, teeme juttu sellest, milliste aktsiatega ja kui palju rikastuti ning mis olid suurimad rahakaotused turgudel.

Admirals Groupi tegevjuht Sergei Bogatenkov avab muuhulgas, kas tippe vallutavasse Nvidia aktsiasse tasub jätkuvalt investeerida ning pakub mitmeid alternatiivseid tõusupotentsiaaliga investeeringuid uueks aastaks. Juttu tuleb ka krüptovaluutade ja kulla käekäigust ning tulevikust.

Veel teeme Bogatenkoviga juttu sellest, kuidas ta on 36. eluaastaks jõudnud rahvusvahelise firma etteotsa ning milline on tema silmis hea juht. Saadet juhib Indrek Mäe.

Finantsvaba investor esitab viis ideed jõukuse kasvatamiseks

Kõige kindlam viis, kuidas oma tagalat kindlustada ja raha kasvatada, on tegeleda ettevõtlusega, tõi tänavusel investeerimisfestivalil välja investor ja ettevõtja Lev Dolgatsjov.

Millised on finantsvaba investori teised põhimõtted jõukuse suurendamiseks, miks ei jälgi ta oma kulusid, kust otsib ta investorina põnevust, mida arvab minimalismist ja kuidas soovitab investoritel oma portfell üles ehitada, seda kõike saab lähemalt kuulata ettekandest. Küsimuste-vastuste vooru modereerib investor Jekaterina Tint.

Tulevased finantsgurud avavad oma investeerimisstrateegia

Seekordne "Investor Toomase tund" keskendus investeerimispraktikale, kus Toomas kutsus kokku nii uued kui vanad praktikandid ja börsitoimetuse uue liikme.

Tulevased finantsgurud jagasid oma lugusid ja õppetunde börsidel. Kõneldi nii krüptovaluuta maastikust, investeerimisalase hariduse tähtsusest kui ka riskijuhtimise olulisusest portfellihalduses.