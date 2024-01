Anneli Loorits: ka palgatööga võib rikkaks saada

"Tavapäraselt rõhutatakse, et rikkaks saab ettevõtlusega, kuid mina olen erandiks ja loodan, et saan ka teid veenda, et palgatööga on see samuti võimalik," ütles Anneli Loorits Investor Toomase konverentsil.

