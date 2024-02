Sadu miljoned liigutanud äri asutaja: peame võtma eeskuju Iisraelist

“Kõige parem on olnud võrdlus Iisraeliga, kes on aastakümneid elanud väga vaenulikus keskkonnas ja olnud ümbritsetud vaenulikest riikidest. Ainuke viis seal ellu jääda on olla hambuni relvastatud ja kogu aeg valmis, sest et muidu sa ei saa,” kirjeldab erakapitaliinvestori BaltCap asutaja ja partner Kristjan Kalda. Foto: Andras Kralla

Terve rida investoreid on välistanud piiririikidesse ja nende hulgas Eestisse investeerimise. “Lihtsalt ongi teinud otsuse, et ei investeeri. See on reaalsus,” ütleb Baltimaade suurima erakapitaliinvestori BaltCap asutaja Kristjan Kalda.

Piiririigi staatuse peame nüüd mõneks ajaks omaks võtma, arvab ta. “Kui olla nõrk, väristav, võdisev ja pead liiva alla peita, siis ma arvan, et see küll nüüd hingerahu ei too. Pigem probleemile silma vaadata ja sellega tegeleda,” ütleb Kalda.

Tema meelest taub eeskuju võtta Iisraelist, mis on samuti kaua vaenulikus keskkonnas elanud, kuid end hambuni relvastanud ja riigina edukas.

Kuniks välisinvestorid meist eemale hoiavad, peame lootma kodumaistele investoritele ja kapitalile. Õnneks seda nüüd on ja see aitab praegu veidi lünka täita, ütleb Kalda. Ka tema asutatud BaltCap on viimastel aastatel on olnud ostulainel.

BaltCap Baltimaade suurim ja kogenuim erakapitaliinvestor, kes tegeleb nii väljaostu-, kasvu-, riski- kui ka infrastruktuuriinvesteeringutega. Alates 1995. aastast on BaltCap investeerinud enam kui 100 ettevõttesse erinevates tööstussektorites ja kaasanud kokku üle 950 miljoni euro kapitali. BaltCapil on enam kui 40 investeerimisspetsialistist koosnev tiim, kes töötab Tallinna, Riia, Vilniuse, Varssavi, Londoni ja Stockholmi kontorites.

Tänavu tahaks BaltCap mõne üles ostetud äridest ka rahaks teha. Või vähemalt üritada seda teha, sest olud on keerulised. Lisaks sõjale Euroopas, pessimismile majanduses ning Eesti maksuameti ideele, mis võib halvimal juhul firmade laenuga ostmisele päris lõpu teha, on BaltCapil ka koduhoovis jamad majas. Leedukas Šarūnas Stepukonis, kes oli BaltCapi infrastruktuurifondi partner, omastas portfelli ettevõtetest raha. Novembriks avastatud juhtum on tänaseks jõudnud nii kaugele, et BaltCap asjas kohtusse koguni 16,6 miljoni euro suuruse nõudega.

“Meil on 28aastane ajalugu ja kogu selle ajaloo jooksul pole meil ühtegi sellist juhtumit. Ja nüüd saime. Nüüd peame sellega tegelema. Loomulikult, kui sealt on varastatud, siis see tähendab, et me hakkame seda raha ka tagasi nõudma,” ütleb Kalda intervjuus.

Kasutad üsna kindlas kõneviisis „varastatud“, ehkki kohtuprotsess seisab ees. On ikkagi piisavalt argumente nõnda väita?