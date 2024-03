Töötavad välisüliõpilased tõid varasemast rohkem maksutulu

Leonardo Ortega: rohkem välisspetsialiste Eestisse – mitte kas, vaid kuidas

Eesti vajadustele paremini vastava välistööjõu kvoodi teada saamiseks tuleb teha rohkem arvutusi, kuid kohe praegu saame kokku leppida selles, et välisspetsialiste tuleb senisest rohkem kaasata ning otsustada, kuidas me seda teeme, kirjutab Work in Estonia programmi juht Leonardo Ortega teemaveebis Tööstusuudised.ee.