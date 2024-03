Raadiohitid: tormijooks Hispaaniale ja ostukohad Balti börsil

Investor Jaak Roosaare rääkis sel nädalal raadiohommikus, mis võiks siinsele aktsiaturule pöörde tuua. Foto: Andras Kralla

Nädala raadiohittides räägivad tuntud investorid nii Balti börsi võimalikust kasvust, suure seitsmiku aktsiate tulevikust, Hispaania kinnisvarast kui ka eesootavast bitcoini poolitamisest.

Nädala raadiohitid:

Jaak Roosaare näeb surnud Balti börsile kasvuvõimalust

Ajal, kui USA aktsiaturud teevad uusi tippe, räsivad Tallinna börsi sõjahirm, majanduslangus ja kõrge inflatsioon, kuid see võib olla hea ostukoht, arutles investor Jaak Roosaare.

“Vist on investorkogukond kokku leppinud, et Tallinna börs on surnud ja maha maetud ja ei ole mõtet isegi kodulehte lahti teha enam,” naljatles Roosaare, kes hoiab ise siiski nii mõnelgi Balti börsi aktsial silma peal. “Aktsiaid osta ongi vast siis hea, kui keegi teine osta ei taha, ma hoiaks silmad lahti Baltikumi osas,” lisas ta.

Intervjuus arutles ta, mis võiks siinsele aktsiaturule pöörde tuua ning arutles Balti pankade väljavaadete kohta. Roosaare avaldas ka mõned investeerimisideed. Intervjueeris Juhan Lang.

Kinnisvarainvestor: Hispaania on massipsühhoos

Hirmutavad sõnumid Venemaa ohu osas on kannustanud investoreid Hispaaniasse kinnisvara ostma, kuid tasub arvestada, et sealne tootlus võib jääda väga madalaks, hoiatas kinnisvarainvestor Peeter Pärtel.

Eesti suurima kinnisvarainvestorite kogukonna eestvedaja Peeter Pärtel käis 25 investoriga Hispaanias tutvumas umbes 50 korteriga, kuid selle reisiga kadus investorite entusiasm Pärteli sõnul ära. Intevjuus rääkis ta, milliseid karisid ta Hispaaniasse investeerimisel näeb ning kuidas osad investorid sealt suuremat tootlust korjavad.

Juttu tuli ka Eesti kinnisvaraturu olukorrast ja sellest, kust võiks praegu tootlust otsida. Pärtel viitas ühele olulisele maksureeglile, mis takistab investoritel raha väjapoole suurilnnu paigutada. Lisaks arutles Pärtel, milline potentsiaal paistab Eesti kinnisvarafondidest. Intervjueeris Juhan Lang.

Bitcoin poolitamise järel: 100 000 dollarit on käega katsuda

Pärast bitcoini poolitamist jõuab ringlusesse vähem krüptomünte, kui ajalooline trend vähegi kestab, siis poolitamine surub mingi hetk hinna üles. "Investor Toomase tunni" saates keskenduti aprillis toimuvale bitcoini poolitamisele. Saate külalisteks on Binance Eesti esindaja Polina Brottier ja krüptoinvestor Parol Jalakas.

“100 000 dollarit on see aasta üpriski konservatiivne hinnasiht. Kui asi läheb maania faasi, siis hinnad liiguvad väga kiiresti ülesse,” ütles Jalakas.

Saadet juhib Andre Anni Äripäeva börsitoimetusest.

10 miljoni eurose portfelliga investor pöörab pilgu Hispaania poole

Tartus kinnisvaraga tegelev investor ja arendaja Ergo Mõttus on mitu talve perega Hispaanias veetnud, aga kinnisvara seal veel ei oma, kuid viie aasta pärast on see kindlasti olemas, sõnas ta.

Ummisjalu Mõttus kinnisvara Hispaaniasse ostma ei torma. Tingimusi on palju. “Kui Hispaanias tahaks ikka ideaalset asja leida, siis seda päris kuu-kahega ei leia, võibolla aastaga ka mitte,” ütles ta. Plaan on sügisel minna Hispaaniasse, sest kohal olles on lihtsam vaadata kõike.

Saates tuleb lisaks Hispaaniale juttu ka praegusest kinnisvara olukorrast Eestis. Äripäeva raadio käis Tartus ligi aasta aega tagasi valminud ajaloolises majas, kus on nüüd enam kui 40 korterit. Hoone on varasemalt olnud hotell ja ka vähihaigla, mida hakkas renoveerima Mõttuse firma Sõbra Kinnisvara. Kui keeruline on renoveerimine, kui tegemist on muinsuskaitse objektiga? Palju on Mõttuse portfelli väärtus ja mis summa eest oleks ta valmis seda müüma? Kas praeguse euriboriga tasub üldse kinnisvarasse investeerida?

Mõttusega vestles Laura Saks.

Vaido Veek avaldas suure seitsmiku ostu- ja müügikohad

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek analüüsis läbi USA börsi seitsme suurima tehnoloogiafirma aktsiad ja tegi ülevaate, mis hinnavahemikus tasub neid osta või müüa.

“Nvidia ja Meta on päris pikaks ajaks algajatele investoritele investeerimise ära rikkunud,” arvas Veek Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et Meta ja Nvidia aktsiate hinnaralli võib jätta investoritele mulje, et tulu tuleb lihtsasti ja kiiresti, kuid tegelikult juhtub selliseid olukordi väga harva.

Suurest seitsmikust on Nvidia, Meta ja Microsofti aktsiad Veeki hinnangul kasumi võtmise hinnapiiri lähedal, kuid Teslale ja Apple’ile terendab soodne ostukoht. Intervjuust saate kuulata Veeki täpsemat analüüsi. Lisaks tuli juttu krüptovarade, kulla, Balti pankade ja naftafirmade väljavaadetest. Intervjueeris Juhan Lang.