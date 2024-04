Märts tõi enim töötuid juurde ehitusse

Omniva juht: neljapäevane töönädal võiks vähendada tööpuudust

Eesti ühiskond peaks käivitama arutelud, et üle minna neljapäevasele töönädalale. See looks töökohti juurde - muu hulgas ka maapiirkondades. Teisalt on see muidugi töökorralduslikult tõsine väljakutse juhtidele, aga las olla, rääkis Omniva juhatuse esimees Mart Mägi Äripäeva tööjõuteemalises sisuturundussaates.