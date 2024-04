Raadiohitid: aktsiaseitsmik laguneb ja investor Toomas tunnistab viga

LHV kaasasutaja Andres Viisemanni sõnul hakkab hoogsalt rallinud suur seitsmik lagunema. Foto: Andras Kralla

Nädala raadiohittides tuli eri nurkade alt juttu aktsiaturgudel toimuvast: suure aktsiaseitsmiku lagunemisest, investor Toomase märtsikuu tootlusest ja palju kõneainet pakkuvast Nvidiast. Kuulajaid huvitas ka kinnisvaraeksperdi nägemus kinnisvaraturu lähivaate kohta ja kuidas korteri hinda alla kaubelda.

Nädala raadiohitid:

Andres Viisemann: turul on liiga palju zombisid

Saates "Kuum tool" tuli LHV kaasasutaja Andres Viisemanniga juttu aktsiaturgudest. Ükski nähtus pole igavene ning nii laguneb peagi ka sel aastal hoogsat rallit näidanud suur aktsiaseitsmik. Esimesed väärtpaberid on sellest juba välja pudenemas, märgib Viisemann.

Tegime Viisemanniga juttu sellest, kuhu tema täna investeerib, miks on ta pigem võlakirjade usku ning kuidas kavatsevad LHV pensionifondid lähiaastatel indekseid luua.

Teemaks tuli ka võimaliku krahhi saabumine. Kas riigivõlgade praegused tasemed ja rahatrükk on jätkusuutlikud? Arutasime ka seda, kas tehisintellekt võiks selles probleemi tulevikus lahendada ning euro ja dollari krahhist päästa. Saadet juhib Indrek Mäe.

Lihtsat labast reeglit järgides oleks investor Toomase tootlus oluliselt suurem

Märtsis jõudis investor Toomase portfell uue rekordini ning USA tehnoloogiasektori kasvu pidurdumise taustal arutlevad börsitoimetuse ajakirjanikud saates „investor Toomase tund“, kui hea mõte on sinna täna investeerida. Ka, miks ei ole mõistlik pikaajalisel investoril ka krahhi eel jalga väristada ja oma võitjaid müüma tormata.

Saates tuleb lisaks juttu ka Balti börsist, kuhu siin investeerida ning miks ei tasu siinset börsi maha kanda. Samuti arutletakse Jaapanisse ja Euroopasse investeerimise üle. Lisaks tuleb teemaks, mida oodata keskpankadelt tulevikus ning kuidas see aktsiaturge võiks veel mõjutada. Saates osalevad Jana Saarkoppel, Indrek Mäe ja Juhan Lang, saadet juhib Jaan Martin Raik.

Elukutseline börsikaupleja: investor Toomas oleks hull, kui Nvidiat juurde ostaks

Värske "Investeerimisportfell 2030" saate fookuses on põhjalik ülevaade aktsiatest, mis on investor Toomase radaril. Elukutseline kaupleja Igor Doroshenko jagab muuhulgas ekspertarvamust ja analüüsi erinevate sektorite ning ettevõtete kohta alates küberturvalisusest kuni energia- ja tervishoiusektorini.

Samuti tuleb aruteluks suurte USA tehnoloogiaaktsiate nagu näiteks Nvidia, Amazoni ja Microsofti tulevik. Juttu tuleb ka sellest, kuidas geopoliitilised riskid võivad mõjutada investeerimisotsuseid. Saadet juhib Andre Anni.

Tõnu Toompark: ootan enneolematult head pakkumist

Kinnisvaraekspert ja -investor Tõnu Toompark ei kavatse enda kinnisvaraportfellist hakata üürikortereid müüma, aga samuti ei plaani ta uusi investeeringuid, kui just ei tule enneolematult head pakkumist.

Toompark rääkis Äripäeva raadiole, et on praegu rahul enda üüritootlusega. "Minu projektid on rahavooliselt plussis, laenukoormus on mõistlik. Nii et ei kurda," märkis ta. Lisaks räägib Toompark lähemalt, millisena näeb kinnisvaraturgu lähivaates, ning selgitab oma ootusi Eftenile, kus ta on samuti investor. Intervjueerib Andre Anni.

Üks küsimus: kuidas korteri hinda kaubelda alla?

Viimasel ajal on Tallinna korterite järelturul hinnad langenud ning õigeid võtteid kasutades saab hinda alla küsida ka praegu, ütles Konsult Kinnisvara omanik ja maakler Martti Juse.

Juse rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis lähemalt, mida tasub hinna alla saamiseks küsida müüja käest ja millele tasub tähelepanu pöörata müüdava korteri juures. Lisaks avab Juse, kui palju huvi on tema kliendid näidanud Hispaania ja teiste riikide kinnisvara vastu. Intervjueerib Lauri Leet.

Jutud EfTENi koosolekult: Ida-Euroopa sarnaneb aina rohkem Lõuna-Koreaga

Ida-Euroopa on viimastel aastatel muutunud sarnasemaks Lõuna-Koreaga, mis on maailma üks kõige edukamaid riike, ütles investor Frank Õim EfTENi aktsionäride üldkoosolekul.

Õim ütles Äripäeva raadiole, et viimaste aastate geopoliitiliste muutuste tõttu on näiteks Eestis küll suurenenud julgeolekust tingitud hirmud, kuid samas oleme praeguseks palju paremini kaitstud. "Hirm paneb meid tegutsema, aga loodan, et paneb tegutsema ka mõistlikult," ütles Õim. Investor ei usu, et hirm kaob, vaid pigem näeb inimesi sellega harjumas.

EfTEN Capitali investeeringute juht Tõnu Uustalu rääkis lähemalt, kuidas geopoliitiline risk on juba jätnud jälje siinsele kinnisvaraturule. Eeskätt on näha, kuidas välisinvestorid ei taha enam laieneda siinsesse piirkonda, keskendudes rohkem oma koduturgudele. Frank Õimu ja Tõnu Uustaluga vestles Merian Tiirats.