Lugejahääletus! Aasta tarneahela juht 2024 tiitlit asub püüdma 10 valdkonna eksperti

Aasta tarneahela juht 2024 kandidaadid. Foto: Marko Mumm/Venipak Eesti/Incap/Foxway/Logistika Pluss/Alvar Sass/Chemi-Pharm/Ericsson Eesti/Magnu Veteriaaria

Äripäeva teemaveebid Tööstusuudised.ee ja Logistikauudised.ee korraldavad tänavu esmakordselt Aasta tarneahela juht 2024 konkurssi. Kokku asub tiitlit püüdma 10 kandidaati, kelle vahel on nüüd lugejatel võimalik oma lemmik valida.

Aasta tarneahela juhi valimise eesmärk on tunnustada Eesti tarneahelaeksperte ja –professionaalne, kes ettevõtete tarneahelaid töös hoiavad.

Konkursil on kaks kategooriat – tarneahela juhid ja tipptegijad ning tugifunktsioonide tegijad–, kuid Aasta tarneahela juht 2024 võib ametinimest sõltumata olla iga kandidaat. Aasta tarneahela juht võib olla keegi, kes juhib konkreetset tarneahela lõiku ja seisab seeläbi tervikliku tarneahela arengu eest ettevõttes.

Konkursile on laekunud ja esitatud kokku 10 kandidaati, kellest osa on esitatud erinevate ettevõtete poolt ning osad jällegi korraldajate ja žürii poolt. Mitmeid põnevaid vihjeid andsid ka eelmise aasta Pärnu tarneahelakonverentsi osalejad.

Konkursi žüriisse kuuluvad tippjuht ja tarneahela ekspert Emöke Sogenbits, tööstuse taustaga ostu- ja hankeekspert Kerttily Golubeva, kogenud tarneahelajuht ja hankejuhtimise ekspert Hannes Laaser, Äripäeva teemaveebi Logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm ning Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild.

Head lugejad, on aeg valida Eesti parim tarneahela juht ja anda oma häält tugevaima poolt! Lugejate poolt 4 tugevaima hulka valitud kandidaadid saavad kutse tänavusele Pärnu tarneahelakonverentsile, kus toimub finalistide aruteluring.

Arutelus saame Eesti parimate tarneahela ekspertidega tuttavaks ja uurime, kuidas nemad pöördelistel aegadel tarneahelaid juhivad ja otsuseid teevad. Nende nelja hulgast valib võitja konkursi žürii. Aasta tarneahela juht 2024 selgub 30. mail Pärnu tarneahelakonverentsi õhtusel üritusel.

Hea lugeja, nüüd on aeg vaadata üle kõik 10 kandidaati

Kategooria: TARNEAHELAJUHID JA TIPPTEGIJAD

LIANA LEMKOV – Head of Supply Chain at Supply Site Tallinn

Liana Lemkov Foto: Ericsson Eesti

Juhtkond põhjendab:

Sirli Männiksaar (Chairman of the board Ericsson Eesti AS): Liana on säilenõtke, ta on suutnud kiirelt koheneda, näidata selget kommunikatsiooni, head juhtimist kõigis valdkonna väljakutsetes. Viimase aastaga on ta integreerinud kaks suurt organisatiooni innovaatiliseks ja tulevikku vaatavaks tarneahelaks. Ta töötab suure pildi ja arendustega, digitaliseerimisega, et valdkond saaks paremaks. Ta on tuleviku vaatega juht.

Marge Rehepapp (Head of People): Liana eestvedamisel on arenenud kogu tarneahela organisatsioon. Ta on pühendumuse ja visiooniga, juhtides muutusi, innustades meeskonda paremuse poole, luues kaasav ja toetav keskkond, kus töötajad saavad areneda ja oma potentsiaali täielikult rakendada.

Olen näinud, kuidas noorest ostujuhist on saanud oma valdkonna ekspert, kes juhib täna ligi 300 inimest ning lööb kaasa ka globaalse Ericssoni tarneahela valdkonna edendamises.

Marek Arru (Head of Final Assembly): Liana on professionaal, tema juhtimisel on saanud tarneahel selgemaks kogu organisatsioonile, kuidas Ericssoni NPI tehases Tallinnas toote industrialiseerimisega kaasnevate komplikatsioonide kiuste tootmisplaanide, komponentide tarnete ja valmistoodete tarnete töö sujuvalt tagada. Ericsson Eesti tarneahelal on väga pikad juured, alates globaalsetest tarnijatest läbi meie enda Ericssoni logistikaprotsesside ja lõpetades kliendi tarnetega.

Liana on võtnud enda südameasjaks tarneahela digitaliseerimise ja tulevikus ka stsenaariumite simuleerimise võimekuse loome. Liana kujundab tuleviku digitaalset tarneahelat!

Otsene tiim põhjendab:

Helen Toiger (Manager of Inbound Supply): Liana fookuses on inimesed, väärtuspõhine juhtimine ja meelestatus. Ta panustab, et luua arusaam – kõik algab endast, me kõik oleme olulised. Tema energia ja positiivsus tekitavad usu, tahte olla osa Ericssonist (mitte ainult tarneaheast) nii headel kui keerulistel aegad. Viimased aastad tarneahelas üle maailma on kahjuks peamiselt keerulised olnud.

Seda enam on oluline juht, kes loob turvalise keskkonna oma meeskonnale, et hoida fookust ja tasakaalu ning läbi selle saavutada ärilisi eesmärke. Märkimisväärne on tema võime näha ja inspireerida astuma vähemalt 1 samm kaugemale kui seatud eesmärgid.

Mulle meeldib ütlus: ”Me jookseme maratoni, mitte sprinti!”. Ta hoolitseb, et tema meeskond tahab olla eeskujuks, suunanäitajaks ja toeks kõigile meie sisestele ja välistele partneritele. Ei saa ju oodata, et koostöö on hea kui sa ise selleks midagi ei tee. Liana sümboliseeribki minu jaoks järjepidevat väärtuspõhist koostööd inimestega, mille tulemusel sünnib kestev EduLugu.

Antti Reinio (Manager of inbound Logistics): Lianal on mitmeid omadusi, mis teevad temast hea tarneahela juhi. Ta on motiveeritud, enesekindel ja tal on suurepärased teoreetilised ja praktilised teadmised valdkonnast. Tal on oskus kuulata ja mõista ning ta suudab kiiresti kohaneda erinevate olukordadega, mis on väga oluline omadus just meie valdkonnas.

Otsustusvõime on üks tema tugevamaid omadusi. Ta suudab analüüsida erinevaid olukordi, teha kiireid, efektiivseid otsuseid. Otsused on hästi kaalutletud, põhinevad faktidel ja kogemustel. Juhina Liana on eeskujuks. Ta oskab juhtida ja motiveerida meeskonda, seades selged eesmärgid, mõistes iga meeskonnaliikme tugevaid külgi.

Liana julgustab avatud suhtlemist ja koostööd ning võimestab meeskonnaliikmeid oma teadmisi ja oskusi jagama. Ta on ka empaatiline juht, kes hoolib ja leiab alati aega kuulata. Ma olen väga tänulik, et Liana on minu juht!

Kristel Araslamov (Manager of Project Planning): Liana saab hakkama muudatustega ja suudab lahendada ka kõige erilisemaid väljakutseid. Olgu väljakutseteks pandeemiast tingitud tarneraskused, geopoliitiline olukord või Suessi kanali sulgemine – tarneahel töötab laitmatult.

Ta alustas karjääri ostjana, arenes tarneahela juhiks. Ta on suurepärased teadmised erinevatest protsessidest kohalikul kui globaalsel tasemel. Teadmiste, analüütilisuse ja vajadusel kiirete otsustega suudab ta lahendada iga väljakutse. Juhina on ta alati saadaval, et kuulata, toetada ja vajadusel nõu anda. Ta on väga hea inimeste tundja ja on oma tiimi ehitanud mitmekesiselt, me rikastame üksteist.

Väline partner:

Toomas Orutar (Logistika Pluss juhatuse esimees): Liana on juht, kes on suutnud nii võimsa tarneahela, nagu seda on Ericssonil, sujuvalt tööle panna. Tema meeskond on koostööpartnerina motiveeritud, professionaalne ja väga nõudlik, mis omakorda on teinud meid tugevamaks. Meil on suurepärane koostöö, kus on selged eesmärgid ja võtmemõõdikud. Tema analüüsivõime ja otsused on tõhustanud kokkulepitud protsesse. Liana on parimatest parim tarneahela juht.

HARDI KONDIMÄE – Harju Elekter AS tarneahelajuht

Hardi Kondimäe Foto: Alvar Sass

Hardi liitus Harju Elekter Eestiga ja asus tööle tarneahelajuhina (HEAS) 2022. aastal, pärast pikka karjääri ABB-s, kus tema vastutusalaks oli ostmine ja planeerimine. Harju Elektriga liitudes võttis ta enda haldusalasse kolm olulist suunda – ost/hange, planeerimine, ladu/logistika. Tänu pikaajalisele valdkonna kogemusele on Hardil hea arusaam, kuidas tootmine toimima peaks ning kui oluline on planeerimise, ostu ja logistika roll sujuva ja tõrgeteta tarneahela tagamisel.

2022. sügisel ühinenud Harju Elektri tehaste vaates tuli Hardil siduda esmalt tiimiliikmed ja ühised protsessid – need õnnestusid tal väga hästi. Ühena paljudest Hardi saavutustest saab esile tõsta Harju Elekter Eesti ennustuste äpi loomise. Äpiga sai täidetud oluline lünk, mis aitab ettevõttel detailselt hallata ahela ostumahte ja tootmisele kuluvaid ressursse.

Juba esimesel aastal andis äpp võimaluse vähendada allhankekulusid ning teadlikult ohjata ostukomponentide laoseise. Lisaks sai Hardi juhtimisel 2023. aastal kasutusele võetud uue tarnijate hindamise süsteemi ning süstemaatilise tööga suudeti tõsta sissetuleva kauba tarnekindlust ligikaudu 70%-lt 95%-ni, mis tänases heitlikus tarneahelas on suur saavutus. Hardi professionaalne suhtumine oma haldusalasse paistab välja ka tema lean-teadmistest, eesmärgistamise oskusest ja projektide vedamisest. Tema eestvedamisel on ettevõtte püstitanud ja saavutanud kümneid raiskamist vähendavaid projekte, millega on ettevõtte tõstnud nii jätkusuutlikkust kui kasumlikkust.

Mida räägivad Hardist kolleegid? Omades häid juhtimisoskusi ja olles osav andmete analüüsimises ja visualiseerimises, on Hardil alati hea ülevaade ettevõtte ja osakondade käekäigust. Tema optimistlik ellusuhtumine ja lahendustele suunatud mõtlemine teevad koostöö meeldivaks. Hardi head juhiomadused väljenduvad ka tema oskuses anda inimestele piisavalt vastutust ja vabadust langetada otsuseid, samas on ta alati saadaval, kui on vaja head nõu ja tuge. Ta on suuteline looma hästi toimivad meeskondi ja edendama erinevate osakondade vahelist koostööd. Tarneahelajuhina on ta toeks läbirääkimistel tarnijatega ja lepingute osas, lisaks seisab ta hea grupiülese koostöö eest teiste tütarettevõtetega.

Aasta tarneahela juht 2024 selgub 30.-31. mail toimuval Pärnu tarneahelakonverentsil 2024 "Pööre".

Lisaks tugevale juhile on tegu hea meeskonnamängijaga, kes lähtub põhimõttest “üks kõigi ja kõik ühe eest”. Ettevõtete spordivõistluste jaoks kaasab ta vedurina Harju Elektri meeskonna, korraldab treeninguid ja toob kohale fännid. Hardi pühendumus, erialased teadmised ja oskus leida efektiivseid lahendusi, muudavad ta suurepäraseks “Aasta tarneahela juht 2024” kandidaadiks.

JOONAS LAHE – Chemi-Pharmi endine tarneahelajuht ja praegune tegevjuht

Joonas Lahe Foto: Chemi-Pharm

Joonas Lahe on noor juht, kes suudab edukalt juhtida nii tarneahelat kui ettevõtet. Enne Chemi-Pharmiga liitumist töötas ta üle kuue ja poole aasta Saku Õlletehases (Carlsberg Group), kus täitis enne tarneahela juhiks saamist mitmeid tarneahelaga seotud rolle. Juba Saku Õlletehases paistis Joonas silma kui suure töövõimega professionaal.

Suurest joogitööstusest liikus Joonas edasi keemiatööstusesse, asudes 2020. aasta lõpus juhtima Chemi-Pharmi tarneahelat. Kolm ja pool aastat hiljem sai temast ettevõtte tegevjuht.

Joonas on rahvusvahelise erialase taustaga professionaal, kes omab APICS-sertifikaati. Tegemist on uuendusmeelse ja tulemustele orienteeritud juhiga, kes tunnetab hästi turumuutusi, mille pinnalt suudab edukalt ja kiiresti ka tarneahela planeerimises muudatusi teha. Ta on lahenduste otsija ja oma valdkonna tõeline entusiast.

OLIVER KOTKAS – Foxway operatsioonide juht ja kogenud tarneahelajuht

Oliver Kotkas Foto: Foxway

Oliver Kotkas on tarneahelajuht, kes on kogemusi ammutanud nii Eestis kui võõrsil. Enne ringmajandusettevõttega Foxway liitumist oli Oliver superkondensaatoreid tootva Skeleton Technologies asepresident, vastutades just tarneahela valdkonna arengu eest. Varasemas elus on ta töötanud ka Stoneridge Electronicsis, kus täitis erinevaid tarneahelaga seotud rolle ja jõudis lõpuks välja ka Mehhikosse, kus juhtis 250 töötajaga tehast.

Praegu juhib Oliver projekti, mille tulemusel saab Foxway tehasest järgmine näide ettevõttest, mis kasutab täisautomaatset ladu. Oliver on tõeliselt eesrindlik arendaja, kes seisab efektiivsuse ja tarneahelate küpsuse arendamise eest. Ta on inspireeriv ja motiveeriv juht, kes seisab tarneahela kui valdkonna arendamise eest, jagades oma nõuandeid ja kogemusi nii konverentsilavadel kui raadioeetrist. Oliver on hea näide rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisest juhist, kelle edulugu sai alguse tarneahela valdkonnast.

VERONIKA KUUSKMANN – Magnum Veterinaaria tegevjuht

Veronika Kuuskmann Foto: Magnum Veterinaaria

Veronika Kuuskmann on tarneahela valdkonnast tippjuhiks tõusnud ekspert, kelle nime mainisid juba eelmise aasta Pärnu tarneahelakonverentsi osalejad. Veronikat peetakse inspireerivaks juhiks, kes oskab julgustada ja õpetada. Lisaks igapäevasele juhitööle on ta leidnud aega ka teiste õpetamiseks ja koolitamiseks – ta on õpetanud nii Taltechis kui Tallinna Majanduskoolis. Teda peetakse inspireerivaks juhiks, kes oskab julgustadaja ja õpetada.

Veronika on kogenud tarneahelajuht. Seda rolli on ta varem pikalt täitnud nii elektroonikatööstuses Elcoteq, lisaks ka PKC Eestis ja W.EG Eestis.

Kategooria: TUGIFUNKTSIOONIDE SILMAPAISTVAD TEGIJAD

JULIAN RAUN – ostu- ja hankeekspert

Julian Raun Foto: Incap

Julian Raun on elektroonikatööstuse Incapi taustaga kogenud ostu- ja hankejuht, kes suunab professionaalina tervet tarneahelat. Ta on igas mõttes hea koostööpartner, kes suudab viljakat koostööd arendada nii tarnijatega kui klientidega, aga ka näiteks tootearendus- disainimeeskondadega. Ta on võimeline suunama nii disaini kui parendama ka protsesse. Julian on andekas oma valdkonna spetsialist, kes julgeb öelda nii, nagu asjad tegelikult on. Ta on ka suurepärane esineja, kes suudab oma sisukate ja täpsete sõnumitega kuulama panna ka 300-pealise publiku.

ARTUR PARV – Venipak Eesti logistikajuht

Artur Parv Foto: Venipak Eesti

Artur Parv on olnud Venipak Eesti logistikajuht 2,5 aastat ning tema käe all rajati 2023. aastal Eestisse Venipaki pakiautomaatide võrgustik. Tema eelmise aasta üheks saavutuseks on 155 uudse pakiautomaadiga võrgustiku rajamine Eesti eri paikadesse, kuid tagasihoidliku juhina ta seda üle ei tähtsustaks, kuna see on vaid üks osa tema meeskonna tööst. Ometi on see verstapost, mis tasub esile toomist ja mille üle uhke olla. On julge samm siseneda turule, kus peamised konkurendid on riigi osalusega ettevõtted.

Venipakile on puhutud viimase 2,5 aasta jooksul sisse uus elu, uus hingamine. Pakiautomaatide võrgustiku kõrval on juurutatud uut juhtimiskultuuri ja muudetud kvaliteedistandardeid. Fookuses on inimesed ja nende areng, kliendid ja nende rahulolu. Siinkohal on olnud Arturi tööl oluline panus.

Eelmine tööaasta oli suur muutuste aasta nii Arturile juhina kui ka kogu tema meeskonnale. Nad jõudsid aasta jooksul palju ära teha, algatada mitmeid muudatusi ja tegid logistika meeskonnas korraliku ümberpöörde. Eelkõige avaldusid muudatused väärtustes ja suhtumises klientidesse. Pakiveoettevõttena on oluline saavutada klientide lojaalsus, mis tihedas konkurentsi olukorras on võtmetähtsusega. Klientide lojaalsust on võimalik saavutada kvaliteeditaset tõstes ning seda läbi inimeste, kes lõppklientidega tegelevad - kullerite. Kulleritele loodi motiveeriv tasustamissüsteem, korraldati koolitusi, koostati juhendid klientidega suhtlemiseks ja koguti klientide tagasisidet.

Artur on juht, kes mõistab, et sujuv töökorraldus ei ole ainult tema teha, vaid see on meeskonnatöö. Seetõttu on tema jaoks oluline, et meeskonnas oleksid usaldusväärsed inimesed, kes jagaksid samu väärtusi, oleksid valmis võtma ka vastutust, ent mis kõige tähtsam – nende silmad säraksid. Kuid see tähendab, et juhi enda silmad peavad särama, ta peab olema motiveeritud, sest vaid nii saab ka teisi enda ümber motiveerida. Ent vähemoluline ei ole kommunikatsioon, kaasamine, oskus ülesandeid delegeerida ja ka oskus mõista, kas töötaja sobib konkreetsele töökohale või mitte.

Just usaldusväärne meeskond on see, kes tagab Arturi juhtimise all tõrgeteta tarneahela töö. Koos töötatakse välja tootmis- ja logistikaprotsesse, kuid ka siinkohal on oluline kommunikatsioon ja kliendi tagasiside. Ärilise poole pealt on olulised mõõdikud ja KPI-d, arusaamine, mida saavutati, mida tehti hästi ja kus saab protsesse parandada.

Artur võiks olla „Aasta tarneahela juht 2024“, sest ühest küljest motiveerib teda ettevõtte edukus pikas plaanis, kuid teisalt peab ta sealjuures oluliseks inimsuhteid. Ta on eetiline juht, kes hoiab kätt pulsil nii eesmärkidel kui ka mõõdikutel, kuid peab samal ajal tähtsaks pidevat arengut meeskonna sees. Ta panustab oma meeskonda, sealsetesse liikmetesse ja on rõõmus, kui näeb kõrvalt oma tiimiliikmete arengut ja liikumist karjääriredelil. Kui meeskonnaliikmed professionaalselt arenevad, siis toovad nad ka edukaid tulemusi, mis on kokkuvõttes kasulik nii ettevõttele kui ka lõppkliendile.

Artur on aus, eetiline, coachiv ja meeskonda ühendav juht. Keerulistes olukordades peab ta kõige olulisemaks hoida fookust ja prioriteetide seadmist, oskust eristada tähtsaid asju vähemtähtsatest. Vaid nii on võimalik liikuda eesmärkide poole ka siis, kui teele tulevad probleemid ja majanduslikult võivad olla keerulisemad ajad.

RISTO RETSNIK – Logistika Plussi logistikakeskuste juht

Risto Retsnik Foto: Logistika Pluss

Risto Retsnik on 15 aasta pikkuse kogemusega juht logistikavaldkonnas. Praegu vastutab Risto Logistika Plussi logistikakeskuste operatsioonide tõhusa juhtimise eest ja tegeleb igapäevaselt ressursside planeerimise, teenusekvaliteedi tagamise ja ladude finantsjuhtimiega. Lisaks tuleb tal meeskonnajuhine olla hea juhendaja ja motiveerija ning seejuures analüüsida ka klientide vajadusi.

Üks meeldejäävamaid saavutusi ja projekte on Risto jaoks Logistika Plussis olnud digitaalse lahenduse väljatöötamine tulemustasude haldamiseks, mis tõi kaasa olulise efektiivsuse kasvu ja võimaldas paremini jälgida ning motiveerida meeskonna tulemuslikkust. Samuti on Ristol suur roll e-kaubanduse teenuse ülesehitamisel, kus ta saab kasutada ära oma võimet luua ja juhtida edukat meeskonda.

Risto ütleb, et ka logistikavaldkond on teel digitaalsete lahenduste ja automatiseerimise poole, mis muudab küll tööd efektiivsemaks, kuid nõuab samal ajal ka pidevat kohanemist ja uute tehnoloogiate õppimist. Ka rohelise ja jätkusuutliku logistika põhimõtted mõjutavad üha enam meie tööd, nõudes uusi lähenemisviise ja lahendusi.

Logistika Pluss valis Risto Retsniku tema panuse eest ka „Aasta juhiks 2023“.

AARNE BOGDANOV – Inission Tallinn ostu- ja logistikajuht

Aarne Bogdanov Foto: Marko Mumm

Keemikuharidusega Aarne Bogdanov on pikaajalise ostu- ja hankejuhtimise kogemusega ekspert elektroonikatööstuses. Elcoteqi taustaga Aarne on varem töötanud näiteks tarneahela projektijuhina elektroonikatööstustes NOTE ja ostujuhina Enicsis (praegune nimi GPV). Lisaks on tal selja taga viie aasta pikkune logistika- ja ostuosakonna juhi teekond Mistra-Autexis. Aarne teab, kuidas elektroonikatööstuse ostu- ja hanketööd korraldada efektiivselt ning Aarne austab avatud meeskonnatööd.

Praegu on Aarne Inission Tallinna elektroonikatööstuse ostu- ja logistikajuht. Ta aitas ettevõttel edukalt komponentide kriisist läbi tulla, mida ettevõte ise hindab kui suurt edulugu konkurentide ees. Tema eelmise aasta suur kordaminek oli laovarude pöörlemiskiiruse suurendamine, mille tulemusel õnnestus laovarude väärtust kaks korda vähendada. Aarne meeskonnas on täna kolm ostjat, neli laohoidjat ja logistik.

VILLEM POMERANTS – Legrand Estonia arendusjuht

Villem Pomerants Foto: Marko Mumm

Villem Pomerants on pika tööstuse taustaga juht, keda teatakse kõikjalt produktiivsust otsiva juhina.

Praegu on Villem alles hiljuti Ensto Building Systemsi nime kandnud Legrand Eesti arendusjuht. Kui ettevõte veel Ensto gruppi kuulus, oli Villem tootmisjuhi ametis. Varem on Villem olnud pikalt tootmisjuht ka ABBs.

Ta on edukas arendaja, kes suunab oma tegevusega tervet ettevõtet ja tarneahelat. Ta on Legrandi tehases edukalt juurutanud one-piece-flow-meetodit, mis mõjutab terve ettevõtte tarneahelat ja siselogistikat. Lisaks on Villem suur pull-tarneahela arendaja ja eestvedaja.

Villem on juht, kes iial ei ütle iial – tema jaoks lihtsalt ei ole võimatut asja. Alati leiab lahenduse! Ta on juht, kes ei tee muudatusi jõumeetodil, vaid ikka rahulikult, selgitades ja positiivse suhtumisega.

