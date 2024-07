Tagasi 16.07.24, 11:46 Ministeerium eraldab paari raudtee ooteplatvormi korda tegemiseks 2 miljonit Kliimaministeerium eraldab järgmisel aastal Eesti Raudteele 2,25 miljonit eurot, et rekonstrueerida Lehtse ja Jäneda raudtee ooteplatvorm.

Tööde käigus rekonstrueeritakse Lehtse peatuskoha mõlemad reisijate ooteplatvormid ja rajatakse eritasandiline raudtee ülekäigukoht.

Foto: Andras Kralla

Ooteplatvormide rekonstrueerimistööd on üks osa reisirongide kiiruse tõstmise projektist. Nii saavad rongid sõita Tartu ja Narva suunal kiirusega kuni 160 km/h. Seega on oluline, et lõikudele jäävad ooteplatvormid oleks ohutud, teatas ministeerium.

