Tagasi 26.07.24, 12:49 Utilitas teeb kümneid miljoneid väärt investeeringu Paljassaarde Taastuvenergeetika- ja kommunaalfirma Utilitas paneb Paljassaares tööle hiiglasliku võimsusega jaama, mille rajamine haukab olulise osa ettevõtte investeeringutest.

Energiakontserni Utilitase juht Priit Koit. Foto: Andras Kralla

Tegu on esimese soojuspumbajaamaga, mis toodab puhast soojusenergiat mere- ja reoveest. „See on hästi suur ja oluline samm ning läheb kokku meie väärtustega,“ ütles Utilitase juht Priit Koit. Väärtustest rääkides viitas ta sellele, et keskkonnasõbralike kütuseallikate kasutamine aitab gaasisõltuvusest vabaneda.

