Tagasi 03.08.24, 17:45 Perefirma toob turule uudse toote nii Põhjamaades kui Baltikumis Lääne-Virumaal Ubjas tegutsev puittooteid valmistav ettevõte Fer Project OÜ astub suure sammu edasi ning toob Põhja- ja Baltimaades esimesena turule tahutud pinnaga voodrilauad.

Praegu tegutsev Fer Project OÜ tööstushoone Ubjas. Foto: Fer Project OÜ

Toote tarvis telliti eritellimusel masin, ehitati uus tööstushoone ja võetakse palgale kuni kümme inimest. “Uudne on see, et meil saab olema suutlikkus toota tahutud puitu tööstuslikus mahus,” täpsustas ettevõtte üks omanikest, ettevõtte tegevjuht Ando Holm.

