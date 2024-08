Tagasi 08.08.24, 11:04 Ukraina läbimurre kergitas maagaasi hinda Ukraina vägede sissetungi järel Venemaal Kurski oblastisse pööras maagaasi hind Euroopas tõusule.

Sudža gaasimõõtejaama torujuhe, mis varustab Slovakkiat ja Austriat. Foto: Reuters/Scanpix

Neljapäeval kauplesid maagaasi futuurid Hollandi energiabörsil 39 euro tasemel, mis on selle aasta hinnarekord ning kuus protsenti kõrgem kui teisipäeval. Tõusuteel on gaasihind olnud viimased kaks nädalat, alates juuli lõpust, mille vältel on hind tõusnud 20 protsenti.

