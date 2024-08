Tagasi PRO 20.08.24, 13:00 Saksa haige mees võitleb mineviku varjudega Kurski rinne tugevneb, Saksa haige mees koperdab ja ameeriklased jahivad Lähis-Idas rahu.

Björn Höcke teab, et AfD võimukese asub just Ida-Saksamaal. Tänavu on võimalus seal võtta ajalooline võit. Foto: AFP/Scanpix

Poliitsügis liigub üha lähemale ja nõnda on põhjust taas rääkida valimistest, sest on ju tänavune aasta jätkuvalt valimiste aasta. Olulisimad neist septembris toimuvad liidumaa valimised Saksamaa idaosas.

Kui Prantsusmaal ei saavutanud radikaalid prognoositud edu, siis vähemasti Ida-Saksamaal on nad liidumaa tasandil võidutsemas. Seejuures peab aasta aega veel vastu pidama föderaalvalitsus, mis lohiseb aga üksnes kriisist kriisi.

Ukraina on endiselt Kurskis. Kui sa ei räägi, ei saa ka midagi lekkida, tõdesid ukrainlased pärast möödunud suve vastupealetungi. Liikuda tuleb hoopis kiiresti, võttes sellega kalkuleeritud riske. Nagu näitab sissetung Kurski, võib õnnestumise korral nihutada nõnda lausa narratiive.

Ukraina on hävitanud piirkonnas kolm olulist silda, mis tähendab, et ehkki edenemisambitsioon on sellega esialgu raugenud, ei kavatse nad ka suurema vastupanu korral kohe tagasi tõmmata. Ukraina on võtnud vangi sadu sõdureid-ajateenijaid, kellest võib kujuneda oluline poliitiline surveavaldus Kremlile.

Kuid Venemaa jätkab ägedaid rünnakuid Ida-Ukrainas, edenedes nii Pokrovski kui ka Kupjanski all. Küsimus on, kui kaua saavad venelased idas piisavalt vägesid hoida enne, kui tuleb praegusest edust hoolimata Kurski alla appi minna.

