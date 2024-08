Tagasi 21.08.24, 17:42 Raadiohommikus: istikud, India ja igavene probleem tööjõuga Neljapäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub tööjõu temaatika kõrval veel istiku- ja taimeärile, korterite üüriturule ning suurriigi India tegemistele.

Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois räägib raadiohommikus nii tööjõusurvest insenerivaldkondades kui ka palgafondi maksustamisest. Foto: Harro Puusild

Viimase statistika kohaselt on töötuse määr kerkinud Eestis ligi 8 protsendini ning ilmuvad lood, kus kirjeldatakse tööotsijate kasvavat aktiivsust. Mil määral see tähendab ettevõtetele tööjõusurve leevenemist ning kas see võiks hakata mõjutama ka paljuräägitud tööjõupuudust insenerivaldkondades, sellest räägime hommikuprogrammis masinatööstusettevõtte Radius Machiningu asutaja, juhatuse liikme Veljo Konnimoisiga. Küsime ka Konnimoisi arvamust rahandusminister Jürgen Ligi ideele maksustada julgeolekumaksuna ettevõtteid just palgafondi maksutõusu kaudu.

Sügishooaja eel kommenteerib Tallinna korterite üüriturgu aga 1Partner Kinnisvara maakler-konsultant Helen Šank, kelle käest pärime selgitust väidetele, et soodne aeg korteri üürimiseks on toonud hulgaliselt uusi kliente üüriturule.

Suvehooaja lõpus on paslik uurida, kuidas on kõrghooaeg läinud taimeistikute müüjatel, ning selle kohta on telefoniintervjuu lubanud anda Juhani Puukooli all tuntud ASi Plantex müügiarendusjuht Ülle Soonpuu.

Maailma suurima rahvaarvu ning kasvava majandusega India valikutest ekspordi-impordi suunal räägime hommikuprogrammis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga, kellega püüame selgeks teha, kas peaminister Modi juulis toimunud visiit Moskvasse ja Putini embamine lubab meil jätkuvalt uskuda, et sel nädalal Kiievit külastava Modi juhitav riik on ikka lääneriikide liitlane või siiski mitte.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade“. Saates räägime päevakajalistest raamatupidamisega seotud teemadest ja anname ettevõtjatele nõu, kuidas kõige optimaalsemalt toimetada. Külas on vanima raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts, saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Globaalne pilk on suunatud augustikuus Itaaliale, sest konflikt Rooma ja Brüsseli, täpsemalt Giorgia Meloni ja Ursula von der Leyeni vahel on kujunemas üheks Euroopa poliitika keskseimaks teemaks. Tüliõun saadab algaval poliithooajal Euroopa Liidu kõige suuremaid otsuseid, kaasa arvatud neid, mida langetatakse seoses sõjaga Ukrainas ja Venemaal.

Miks käitub Itaalia, nagu käitub, mis toimub Euroopa ühe olulisima majanduse sisepoliitikas ja mida tähendab see kõik Eestile? Neile küsimustele aitab leida vastuseid Itaalia asjatundja ja semiootikaprofessor Daniele Monticelli. Saadet juhib Indrek Lepik.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Saates tuleb juttu äripindade vakantsusest eeskätt Ida-Virumaal, AI kasutamisest ja selle eripäradest nii ärikinnisvara halduses kui korrashoius.

Saates räägivad Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Karel Aasrand ja Newsec Eesti üksuse juht Janek Hintsov, saatejuht on Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Läheme külla Rõngu Pagarile, kes erinevatest kriisidest ja muredest hoolimata jõudsalt laieneb. Räägime Rõngu Pagari perenaise Kristel Periga ettevõtte sünniloost, tänastest tegemistest ja väljavaadetest.

Pagariäri on pisikesest poest arenenud kohati lausa linnakuks, mistõttu külastame erinevaid paiku Rõngu Pagari territooriumil, proovides võimalikult palju ettevõtte uuendusi ja heas mõttes eripära kuulajani tuua. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Saade räägib iduettevõtetesse raha paigutamisega seotud riskidest. Esmakordselt 2024. aasta investeerimisfestivalil kõlanud aruteluringis jagavad riskikapitalifondi Superangel partner Marko Oolo, Lightyeari kaasasutaja Martin Sokk ning NordicNinja juhtivpartner Rainer Sternfeld muu hulgas seda, millised on rahastaja ja asutajate suhetest tulenevad riskid ettevõttele. Ühtlasi avab Sokk, miks ja mille alusel ta rahakaasajaid valib.

