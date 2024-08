Raadiohommikus: ahjusoojad SKP andmed ja eestlaste kinnisvara võõrsil

Teisipäeval majandusprognoosi avaldanud pangad ennustavad, et maksutõusud pidurdavad oluliselt majanduskasvu . Rahandusministeerium prognoosib järgmiseks aastaks majanduse kasvule pöördumist, ent ka inflatsiooni kiirenemist. Neljapäeval välja tulnud juulikuu jaekaubanduse müüginumbrid näitavad, et langus tarbimises taandub, kuid midagi ülearu helget ei paista. Ning last but not least – reede hommikul avalikustab statistikaamet poolaasta SKP andmed, mis peaksid majanduspildi klaarimaks lööma.