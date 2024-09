Tagasi 04.09.24, 15:57 Põllumajandus-Kaubanduskoda saab uue juhi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks saab seni taluliitu vedanud Kerli Ats, kes alustab tööd 1. detsembril.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uus juht Kerli Ats. Foto: EPKK

"Kerli Atsi valiku kasuks räägivad suurepärane valdkonna tundmine ning tema lai koostöövõrgustik nii Eestis kui ka Brüsseli tasandil," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) nõukogu esimees Sivar Irval teate vahendusel. "Teda kuulates ja temaga suheldes oleme mõistnud, et Kerlil on ambitsiooni ja võimekust näha suuremat pilti, ning usume, et tema tulek toob meile kõigile uut hingamist."

