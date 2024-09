Tagasi 17.09.24, 16:30 Renault’ tippjuht: autotööstus on elektrilisteks tarbesõidukiteks valmis, poliitika mitte Ilma stiimuliteta elektrilised kaubikud suurt ja jõudsat võidukäiku ei tee, selgub Renault’ väikeste tarbesõidukite äri juhi Heinz-Jürgen Löw jutust.

Kui kaugel me oleme olukorrast, kus enamik Euroopas müüdavatest uutest kaubikutest liigub elektri jõul? Väga kaugel, kinnitab Äripäevale Renault’ asepresident väikeste tarbesõidukite alal Heinz-Jürgen Löw. Foto: Dominik Kalamus/Renault

Renault on nn väikeste tarbesõidukite, see tähendab kuni 3,5tonnise täismassiga kaubikute ja teiste niisuguste masinate segmendis Euroopas turuliider ning elektrikaubikute vallas eesrindlane. Eestiski on hoitud viimased neli aastat esikohta, Euroopas tervikuna lausa seitse aastat. Esimest särtsutoitel tarbesõidukit, rahvasuus pirukaautoks kutsutava Renault Kangoo elektrilist versiooni hakati müüma juba 2011. aastal.

