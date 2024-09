Tagasi 24.09.24, 17:06 Raadiohommikus: bossid heidavad nalja, eestlased on taskurahaga helded ning Hipodroomil kolistatakse Ettevõtte asutamine ja juhtimine tekitab kindlasti kriisiolukordi, mis toimumise hetkel on maailmalõpulised, kuid mis pärast võiksid olla vabalt heaks naljamaterjaliks.

Raadiohommikus: bossid heidavad nalja, eestlased on taskurahaga helded ning Hipodroomil kolistatakse Foto: Andras Kralla

Paljudele rasketele olukordadele juhi igapäevaelus on ka eluterve hiljem tagasi vaadata mõnusa huumoriga, et võtta kaasa õppetunnid ja end seeläbi arendada. Nii astuvadki kolmapäeval üles erinevate Eesti ettevõtete juhid ja teevad stand-up'i, et rääkida oma juhtimiskogemustest läbi nalja. Äripäeva hommikuprogrammis räägivad koomik Ann Vaida ja kogenud juht Merike Kim Filter Groupist, kuidas selline stand-up' i väljakutse läks. Mille üle bossil üldse kõlbab nalja teha ja kuivõrd naeravad alluvad ainult viisakusest?

Kui Põhja-Tallinnasse sattuda, siis on päevad läbi kosta korralikku kolinat ‒ Hipodroomi arendus läkski töösse. Küsime arendajatelt, kuivõrd Hipodroomile tormi joostakse ja millal sisse kolida saab. Selle kaudu teeme järeldusi kinnisvaraturu olukorrast üldisemaltki.

Kui palju mõjutab inflatsioon laste taskuraha suurust? Ehk on koolilastel aeg kuulata majandusuudiseid, et oma osa koolipuhveti pirukate ja mahla tarvis paremini välja nõudma hakata. Siiski tuleb välja, et Eesti lapsevanemad on heldemad taskuraha andjad kui lätlased või leedukad. Kui palju ja tihti lastele taskuraha antakse, räägib SEB eraklientide projektijuht Victoria Tkatš.

Hommikut teevad Linda Eensaar, Joonas-Hendrik Mägi ja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00‒12.00 “Triniti eetris”. Selle sügise esimene "Triniti eetris" toob kuulajateni teemad kokkuvarisenud ettevõtetest ja seega luhta läinud investeeringutest, finantsjuhtimisest ja finantsharidusest ning suunamudijate rollist investeerimisotsuste tegemisel. Juttu tuleb nii Planet42-st kui ka saneerimisele läinud Hagen Bikes'ist.

Stuudiosse on kutsutud vandeadvokaat Katri Tomson ja finantsekspert Valeria Kiisk.

Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi.

12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”. Fookuses on autotranspordi TOP ning see, milline on hetkeseis meie maanteevedude sektoris.

Nagu saates selgub, ei ole ajad just kiita, kuid väga palju sõltub selles, millises turuniššis keegi tegutseb. Millised on uued tehnoloogilised lahendused, kuidas on olukord tööjõuga ning kui kaugele on Eestis pikalt teemaks olnud pikemate autorongide teemaga? Neile küsimustele saates vastuseid otsitaksegi.

Stuudios on kaks saatekülalist, kes mõlemad tegelevad igapäevaselt autotranspordiga ning kuuluvad ühtlasi ka autovedajaid koondavate katusorganisatsioonide juhtkonda: Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ERAA nõukogu esimees ja Haanpaa OÜ tegevjuht Tiit Parik ja Eesti Autoettevõte Liidu ning OÜ Alonewolf juhatuse liige Andrus Laul.

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

13.00‒14.00 “Juhi jutud”. Eesti parimad juhid on täiesti tavalised inimesed, selgus tänavu mais Pärnu juhtimiskonverentsil vestlusringis. Seal osalesid PARE, Tööandjate keskliidu, Äripäeva ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud parima juhi konkursi kolm finalisti ehk Miltton New Nordics juht Annika Arras, OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo ja Swedbanki juht Olavi Lepp.

Saates kõlabki vestlusring, kus selgub, mis neid Eesti paremateks teevad, mida on teistel juhtidel neilt õppida ja nende ebaõnnestumistest ning paljust muust.

Vestlusringi juhtisid “Parim juht 2023” Veiko Veskimäe ja “Juhi jutud” saatejuht Rivo Sarapik.

15.00‒16.00 “Mets ja majandus”. Seekordses saates on külaliseks Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi teadus- ja arenduskoostöö juht Marku Lamp. Juttu teeme Maaülikooli metsanduse ja inseneeria valdkonnas toimuvast, nii teadustööst kui õppest, suuremat tähelepanu pöörame inseneriõppele. Aga mööda ei lähe ka metsandusest, eriti nendest seadusemuudatustest, mida praegu ministeeriumites ette valmistatakse ja mis varsti peaksid jõudma ka Riigikogu ette.

Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otseligi kuulamiseks leiab siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun