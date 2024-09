Tagasi 30.09.24, 16:45 Endine pankrotihaldur Veli Kraavi tahab minna omastamises kokkuleppele Pankrotihaldurina ligikaudu 1,5 miljoni euro omastamises süüdistatav Veli Kraavi sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe, mis tooks talle vangistuse ja kannatanutele kahju hüvitamise. Kohus asub kokkulepet nüüd kaaluma.

Endine pankrotihaldur Veli Kraavi tõdes kohtus, et edasise kohtumenetluse asemel on tal mõistlikum kohe karistusele otsa vaadata. Foto: Tanel Meos

Veli Kraavi ütles täna kohtusaalis, et menetlus on kestnud kohtueelselt juba neli aastat ning kui see läheks veel kohtus edasi ja sinna läheks otsa ka võimalik vanglakaristus, kestaks see tema jaoks veel vähemalt neli aastat.

