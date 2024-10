Tagasi 22.10.24, 13:20 Tegevusloata laenuandja pääses väärteomenetlusest Finantsinspektsioon lõpetas krediidiasutuse Kreditex suhtes menetluse, kuna see võttis liiga kaua aega ning väärteo tähtaeg möödus. Ettevõte ise mängis menetluse lõppemise välja kui enda süütuse tõestuse.

Finantsinspektsiooni töötajad puistasid 2023. aasta sügisel Kreditexi kontorit. Pärast koputust avas Kreditexi ukse finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Foto: Andras Kralla

Finantsinspektsioon kahtlustas Kreditexi peamiselt selles, et ettevõte andis laene isikutele, kellele poleks tohtinud halva finantsseisu tõttu laenu anda. Menetluse tähtaeg aga aegus 11. oktoobril ehk kaks aastat pärast algatamist, selgitati finantsinspektsioonis. See tähendab, et inspektsioon ei jõudnud lõpuni välja selgitada, kas Kreditex rikkus seadust, ega ettevõttele trahvi määrata.

