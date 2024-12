Tagasi 02.12.24, 10:13 Rootsi firmade pankrotid ähvardavad teha mitme aastakümne rekordi Rootsis on tänavu pankrotti läinud 9197 ettevõtet, mida on 24 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning oluliselt rohkem kui kaks aastat tagasi, teatas krediidiagentuur Creditsafe.

Kui muidu on Rootsi ehitusturg olnud kehvas seisus, siis sektori pankrottide arv on aastases võrdluses vähenenud. Foto: DPA/Scanpix

Kui pankrottide arv peaks tänavu ületama 10 000 piiri, siis see on kõrgeim tase alates 1990. aastatest. Creditsafe viitas, et ettevõtete pankrotistumist soodustab ajutine maksude edasilükkamine. Agentuuri hinnangul on see tiksuv pomm.