Tagasi 04.12.24, 17:58 Raadiohommikus: kõrged palgad ja targad investeeringud Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis püüame jälile saada kõrgete palkade saladusele, räägime teiste uudiste seas põhjalikumalt kinnisvara värsketest teadetest ning palume oma investeeringutest rääkida inimesel, kes tavapäraselt seda ei tee.

Investor ja rahatarkuse koolitaja Kristi Saare räägib hommikuprogrammis enda sotsiaalmeedias tehtud palgaküsitlusest. Foto: Liis Treimann

Investor ja rahatarkuse koolitaja Kristi Saare viis oma sotsiaalmeedia jälgijate seas läbi küsitluse, kus inimesed said välja tuua oma ameti, palganumbri, töökogemuse ja vanuse ning millest selgus, milline kogemus ja haridustase tagab parima palga. Hommikuprogrammis räägime Saarega teemast pikemalt.

Kinnisvaraarendaja Liveni juhi Andero Lauriga räägime aga viimastest uudistest kinnisvaramaailmas, Liveni tegemistest ja arutame ka Eesti kinnisvara kõrge hinnataseme üle.

Arhitekt ja linnaplaneerija Indrek Allmanniga jätkame seeriat, kus tuntud inimene ja oma valdkonna hinnatud spetsialist avab oma vaateid investeerimisele ning jagab oma portfelli õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Enne mainitud intervjuusid, juba enne kella kaheksat keskendume hommikul õigusabi kättesaadavusele. Teemast tulevad rääkima Soraineni partner ja vandeadvokaat Kaido Künnapas ja juriidilist abi andvat tehisintellekti arendava Suits Legali tegevjuht Rutmar Silde.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ning Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub viie saatega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Kes peaks looma omavalitsuses sportimiseks sobilikud tingimused? Mart Poomi Jalgpallikooli meeskond näitab initsiatiivi ja kutsub nii kogukonda kui ka jalgpallisõpru kaugemaltki panustama, et Männiku treeningbaasi uus kilehall saaks püsti veel tänavu.

Saates räägimegi kogukonda ja elukeskkonda mõjutavast vajalikust taristust ja ootusest kohalikele omavalitsustele. Küsime, kas sportimine peab olema valitute privileeg, ja arutame, mis roll on treeneril noore inimese kujunemisel.

Külas on toetuskampaania vedaja Elamus Kinnisvara tegevjuht Maia Karro ning FC Nõmme Unitedi ja Mart Poomi Jalgpallikooli juht Mart Poom. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00‒12.00 “Luubi all”. Saates võetakse fookusesse kolm teemat. Retseptiravimist Ozempic on saanud imerohi, mida äritsetakse täiesti avalikult. Ehk nagu näitas Äripäeva eksperiment, pole ravimi ostmine retsepti puudumisel mitte mingi probleem.

Teises saatepooles arutatakse selle üle, kui lihtne on kriminaaluurimise all oleva ettevõtte varad ja riigihangete lepingud viia üle uude firmasse ning jätta vanasse kehasse kriminaalasi. Miks sellist skeemi kasutatakse ning mida arvavad sellest riigiasutused, kelle riigihangete lepingupartner nii teeb?

Saate lõpus vestlevad ajakirjanikud Marge Ugezene, Pille Ivask ja Koit Brinkmann ühe suurte kriminaalasjade advokaadi näitel, kuidas ületöötamine võib lõppeda infarkti ja läbipõlemisega.

12.00‒13.00 “Digitark äri”. Saates räägime ettevõtja digiväravast ja bürokraatia ohjamisest suhtlemisel riigiga. Saame teada, kuidas ettevõtja digivärav, mis koondab riigi e-teenused ühte keskkonda, vähendab ettevõtja bürokraatlikku koormust ja lihtsustab asjaajamist riigiga.

Küsime, kas ja millal vabaneb ettevõtja sadade aruannete esitamise kurnavast koormast ning milliseid uusi e-teenuseid on riigil ettevõtjate jaoks arenduses.

Saates on külas maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Janek Rozov, Askendo raamatupidamisbüroo juht Imre Pralla ja IT-ettevõtte Flowit tegevjuht Juhan Pukk. Saatejuht on Mare Timian.

13.00‒14.00 “Õppetund”. Aasta viimases saates vaatame koolitusaastale tagasi koos kolme aasta koolitaja tiitliga pärjatud täiskasvanute koolitajaga.

Külalised on Marika Kaasik, kelle on valinud aasta koolitajaks Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras ning haridus- ja teadusministeerium, Jaanus Aurelius Kangur, kelle Äripäeva Personaliuudiste lugejad valisid aasta koolitajaks juba kolmandat korda – 2019, 2020 ja nüüd ka 2024. aastal –, ning Tiina Kalam, kes on Eesti Sisekoolitajate Arendamise Liidu aasta sisekoolitaja osalise kohaga sisekoolitaja kategoorias. Saatejuht on Katre Savi.

15.00‒16.00 “Teabevara tund”. KPMG Eesti maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja maksunõustaja Einar Rosin teevad saates ülevaate eesootavatest maksumuudatustest. Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

