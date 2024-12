Tagasi 20.12.24, 11:29 A. Le Coq sisenes Mehhiko turule Joogitootja A. Le Coq jõudis oma toodetega sel aastal Mehhiko turule, mis on ettevõtte sõnul oluline samm ekpordistrateegias.

A le Coq-i tegevjuht Jaanus Vihandi sõnul on ettevõtte kasvustrateegia seotud ekpordi suurendamisega. Foto: Raul Mee

A. Le Coqi juhataja Jaanus Vihand selgitab, et Lõuna-Ameerika on ettevõtte jaoks olnud oluline sihtturg juba mõnda aega. „Mehhiko on üks maailma suurimaid ja kiiremini kasvavaid joogiturge, kus valmisjookide populaarsus kasvab märkimisväärselt,“ märkis Vihand. Eestis toodetud kokteilid on nüüd saadaval enam kui 300 kaupluses üle kogu Mehhiko.

Mehhiko pole ainus uus turg, kuhu A. Le Coqi tooted sel aastal jõudsid – nimekirja lisandusid näiteks Costa Rica, Suriname, Benin, Vaikse ookeani saarte piirkond (sh Tuvalu ja Fidži) ning mitmed Kariibi mere saared. Juba uue aasta alguses lisandub uusi turge veelgi.