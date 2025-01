Tagasi 01.01.25, 18:00 Raadiohommik: mida toob 2025. aasta Eesti majandusele? Äripäeva raadio aasta esimeses hommikuprogrammis arutleme, mida toob 2025. aasta Eesti jaekaubandusele, logistikasektorile ja majandusele tervikuna.

Milline saab olema üle poole aasta kestva merekaabli remondi mõju Eesti konkurentsivõimele ja elektri börsihinnale? Sellest räägime aasta esimeses hommikuprogrammis ökonomisti Kaspar Ojaga. Foto: Liis Treimann

Presidendilegi nõu andva Eesti Panga ökonomisti Kaspar Ojaga räägime kell 8 eeldatavalt seitsme kuu pikkuseks kujuneva merekaabli remondi mõjust Eesti konkurentsivõimele ja elektri börsihinnale ning arutleme, kuidas selles valguses Eesti Panga viimane majandusprognoos ajale vastu on pidanud.

Statistikaamet avaldab neljapäeva hommikul värsked numbrid novembri jaekaubanduse müügimahtude kohta. Kui palju kumab sealt läbi musta reede, jõuluostude varasema soetamise, aga ka maksujõustumise eel automüügi numbreid, katsume selgeks teha Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peiliga. Samuti proovime ennustada, milliseks kujuneb Eesti jae- ja hulgimüük maksutõusudest mõjutatud 2025. aastal.

Logistikasektori aasta võtame kokku Via 3Li tegevjuhi Urmas Uudemetsaga, kellega räägime sektori käekäigu ja väljavaadete kohta kell 9. Uurime ka selle kohta, mis otsuseid on ettevõte keerulistel aegadel teinud ning kas logistikasektoris on oodata ka rohkem ühinemisi ja ülevõtmisi.

Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga vaatame tagasi sündmusterohkele 2024. aastale ning ennustame, kuidas kujunevad geopoliitilised jõujooned algaval aastal.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Luubi all”.

Äripäeva uurivad ajakirjanikud võtavad aasta esimeses saates "Luubi all" vaatluse alla möödunud aasta suuremad ja mõjukamad artiklid. Arutame Parvel Pruunsilla rahastatud Ühiskonnauuringute Instituudi abikäest Isamaale, Armin Karu südametunnistusele koputamisest. Lisaks EKRE sisekirjast ja trikitamistest kaitseväes kui ka kaitseliidus. Neil ja teistel ühiskonda raputanud teemadel räägivad Eliisa Matsalu-Alaküla, Kristel Härma, Marge Ugezene, Pille Ivask ning saadet juhib Koit Brinkmann.

12.00 - 13.00 “Digitark äri”.

Saates räägivad raamatupidamisbüroode juhid pöördelistest muudatustest. Räägime eelkõige tehisarust ja uutest tehnoloogiatest, mis tüürivad raamatupidamise uude ajastusse. Vaatame juhtidega raamatupidamise tulevikku ning uurime, millisteks muutusteks peavad juhid, raamatupidajad ja raamatupidamise teenusepakkujad valmistuma ja kuidas.

Saame teada, kas ja kuidas kasutada tehisaru kestlikkuse aruannete koostamiseks, kus ja miks tehisaru raamatupidamises usaldada ei tohiks, millised oskused teevad raamatupidaja tuleviku tööturul asendamatuks, kuidas muutuvad raamatupidaja rollid ja palju muud.

Juhtide arutelu on salvestatud konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös 2025?“

13.00 - 14.00 “Õppetund”.

Uue aasta esimese saate külalisteks on Äripäeva 2024. aasta koolitusfirmade TOP esikolmiku ettevõtete esindajad: Hannela Tamagno, Multilingua Keelekeskuse kaasomanik ja keeleõppe turismi projektijuht; Kristel Toomel, KeeleLabori kaasomanik ja koolitaja ning Kaja Põld, Keeltekeskus Kaja juhataja. Räägime keeleõppest, aga ka laiemalt koolitusturust ja seda mõjutavatest teguritest. Saatejuht on Katre Savi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.