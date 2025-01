Tagasi 11.01.25, 12:56 Raadiohitid: investor Toomase õpetused, aastaprognoosid ja kinnisvara Kuulajaid huvitas sel nädalal, mida toob uus aasta aktsiaturgudele ja kinnisvarasektorile, milline investor on kaotaja ning mida ootavad Äripäeva arvamusliidrid majanduselt.

Äripäeva börsitoimetuse tiim leidis, et investor Toomase 2024. aasta võiduretsept oli taktika viia vindujad portfellist välja ja tuua võitjad sisse. Pildil vasakult Juhan Lang, Jana Saarkoppel, Jaan Martin Raik ja Anu Lill. Foto: Julia Laidvee

Investor Toomase õppetund: lõpuks kaotavad krahhi ootajad

Börsitoimetus heitis seekordses “Investor Toomase tunnis” tagasivaate lõppenud aasta börsisündmustele ning investor Toomase portfelli sooritusele. Vaadati üle tehingud ning uuriti, millist sõitu portfelliosalised eelmisel aastal tegid – kes võitis, kes kaotas.

Kuulajate ette toodi nii investor Toomase õppetunnid kui ka ajakirjanike endi portfellide võidud ja kaotused. Lisaks lahati investeerimismaastikku mõjutanud olulisi sündmusi ning ennustati uue aasta kulgemist.

Stuudios arutlesid Äripäeva börsitoimetuse tiimi liikmed Anu Lill, Jaan Martin Raik ja Juhan Lang.

Saatejuht oli Jana Saarkoppel.

Tarmo Tanilas: investorid on USA pärast liialt eufoorilised

Investorid ja professionaalne kapital jooksevad massipsühhoosis tormi kallitele USA tehnoloogiaaktsiatele, aga Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas oleks ettevaatlikum, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

USA börs on Donald Trumpi lubaduste najal juba palju kerkinud, kuid Trump pole veel tööle hakanudki ja lubadused ei pruugi täituda, ütles Tanilas. “Kui ma jälgin seda eufooriat, siis ma tunnen ennast mugavalt USAst kasumit võttes ja seda osaliselt Baltikumi pannes,” sõnas ta.

Tanilas tegi juttu ka sellest, mis ootab investoreid sel nädalal ees, millal võiks Balti börs saada hoo sisse ja miks ta praegu suhtub USA börsi ettevaatlikult.

Vestles Lauri Leet.

Äripäeva arvamusliidri suur prognoos: suvel läheb rõõmsaks, aasta lõpus aga...

Aasta esimene “Äripäeva arvamusliider” tõi stuudiosse Äripäeva peadirektori, peatoimetaja ja investeerimisvaldkonna juhi, kes sõnastasid oma prognoosid alanud aastaks.

“Esimese kvartali järel näeme väga kurbi numbreid,” alustas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. “Maksud tõusevad ja ma ei usu, et euribori langus tõstab kinnisvaruturu õhku. Ei usu ka ekspordinumbrite kiiresse paranemisse. Langeb väga tugevalt sisetarbimine — juba näeme, et see polegi kuhugi tõusnud —, külmub autode müük.”

Siiski on Rõtov positiivne, sest suvi ja sügis toovad kiire kasvu, mis teeb kokkuvõttes 2025. aasta majanduskasvuks 2 protsenti.

Üpris optimistlikud on ka peatoimetaja Meelis Mandel ja investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, ehkki maksutõus ja palgakasvust kiirem inflatsioon on nende silmis miinusmärgiga areng.

“Aga aasta lõpuks me ei räägi enam Leedu imest. Pole lihtsalt põhjust, sest me oleme ise paremas seisus,” sedastas Mandel.

Langi sõnul on makronäitajaist veelgi olulisem subjektiivne hinnang. “Kõige olulisem on see, mida tunnetab inimene ise. Kedagi ei huvita ilmselt, milline on keskmine tööpuudus või euribor, vaid see, kuidas neil endil läheb.”

Koos saatejuht Indrek Lepikuga prognoosis stuudiotiim alanud aasta väljavaateid ja väljakutseid Eesti majandusele, samuti globaalseid perspektiive, nende seas sõja kulgu Ukrainas ja suuriikide börse.

Tõnn Talpsepp suhtub Tallinna börsi pessimistlikult ning panustab pigem USAsse

Tallinna börs on paigal seisnud kaks aastat, selle aja jooksul ei ole juhtunud midagi suurt ning see on andnud Eesti patriootlikule investorile tugevalt tunda, rääkis investor, teadlane ja õppejõud Tõnn Talpsepp.

“Kui me vaatame, mida teevad USA indeksid, ja samas, mida on teinud Tallinna börsiindeks või ka üksikaktsiad, siis siit ma ei ole sellist tootlust leidnud,” selgitas Talpsepp.

Tema hinnangul ei näe ka Eesti majanduses midagi positiivset ning keeruline on näha, et peagi läheb ka paremaks olukorras, kus tõstetakse makse, oleme sõjatandri lähedal ning kus välisinvestorid ei soovi siia tulla.

Vastupidiselt investor Lev Dolgatsjovile, kes müüs maha kogu oma Nasdaqi indeksi positsiooni, ei plaani Talpsepp USA aktsiad või indekseid maha kanda.

Investor tegi juttu ka sellest, kust praegu leida kasvukohti, millest koosneb tema portfell ning milliseid Tallinna börsi aktsiaid hoida või isegi juurde osta.

Vestles Igor Rõtov.

Risto Vähi avaldab, millist korterit ostab investor raskel ajal

Kinnisvarainvestorid on pärast euribori tugevat langust aktiviseerunud ning ostavad Tallinna magusates piirkondades stuudio- ja kahetoalisi kortereid, rääkis kinnisvaraekspert ja Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi.

Investorid otsivad 160 000‒180 000 eurot maksvaid kortereid, mis lähevad müügiks, kuna ostjatel on valmidus teha tehinguid kohe, selgitas Vähi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Turu vaatest oleks vaja ka Tallinna lähiümbrusesse üürikortereid, tõdes ekspert.

Vähi avaldas, miks investorid ostavad kahetoalisi kortereid, mis piirkondades ja seisukorras üürikortereid oleks vaja juurde ning millist tootlust võiks investor praegu oodata. Ka tuli juttu sellest, kui palju hakkavad uusarenduste hinnad kerkima ning mida sel aastal kinnisvaraturul oodata.

Intervjueeris Lauri Leet.