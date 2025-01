Tagasi 23.01.25, 17:28 Raadiohommikus: parimate autode maksud, maailma vallutav muusik ja idusektori tipptegija Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime aasta parimatest autodest ja nendega kaasnevatest maksudest, vestleme läbilööki püüdva laulja ja laulukirjutajaga ning Eesti idusektori tipptegijate sekka valitud ettevõtjaga.

Lightyeari asutajaga Martin Sokuga räägime, mis tegevused aitasid eelmisel aastal kaasa ettevõtte kasvule ja kuidas paistab alanud aasta. Foto: Andras Kralla

Kella 8 uudiste järel tuleb külla investeerimisplatvormi Lightyear asutaja ja tegevjuht Martin Sokk, kes valiti tänavusel Eesti idusektori parimate konkursil ühes põhikategoorias finalistide hulka. Lightyear jäi alles hiljuti silma ka investor Toomase konverentsil, kui nomineeriti aasta investeerimisteole. Räägime Martin Sokuga lähemalt, mis tegevused aitasid eelmisel aastal kaasa ka ettevõtte kasvule ja kuidas paistab alanud aasta.

Pärast kella 8.30 räägime Äripäeva autoajakirjaniku Karl-Eduard Salumäega, kes aasta auto konkursi žüriiliikmena aitas välja sõeluda parimad. Ta selgitab lähemalt võiduauto eeliseid, aga valgustab ka oma edetabelit, mille tippu jõudis teine auto võrreldes üleriigilise konkursi tulemusega. Samuti vaatame otsa, kui suur automaks kaasneb parimaks valitud sõidukitega.

Kui kell 9 alanud uudised on lõppenud, pöörame tähelepanu Eesti muusikatööstusele, kust tuleb oma tegemistest lähemalt rääkima laulja ja laulukirjutaja Karl Killing. Noor ja ambitsioonikas muusik selgitab oma plaane, kuidas saaks läbi lüüa Eestist kaugemal. Samuti küsime temalt kui hobiinvestorilt, millest on tema ehitanud üles oma portfelli.

Hommikuprogrammi jooksul kuuleme veel üht intervjuud hobiinvestoriga. Nimelt saame teada tippkergejõustiklaselt ja kümme aastat usinalt investeerinud Janek Õiglaselt, millised on ühe Ameerikas tegutseva Eesti sportlase aktsiaeelistused.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00 - 12.00 “Äripäev eetris”.

Seekordses “Äripäev eetris” saates keskendume esmaspäeval alanud järjekordsele Donald Trumpi ajastule. Arutame, mida kogu maailm ja iseäranis meie peaksime ühes või teises vallas sellest ootama ja kas hirmude kõrval terendab ka midagi head. Lahkame Telia klientidel juuksed krussi ajanud skandaalset “proovipakkumist”, mille ettevõtte neile nii möödaminnes krõbeda hinnaga külge pookis. Arutleme tööandjate ettepaneku üle külmutada pensionid ning selle üle, millistesse kõrgustesse saavad kasvada meie kaitsekulud. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Karl-Eduard Salumäe ja Mari Mets.

13.00 - 14.00 “Läbilöök”.

Saates „Läbilöök“ on külas ettevõtja Valeria Kiisk. Märkimisväärsete saavutustega Kiisk on pühendanud enda haridus- ja tööelu majandusele. Majandust on ta tudeerinud kuni doktorikraadini ning selle kõrval end üles töötanud ettevõttes Redgate grupp. Eeskätt on ta aga kolme lapse ema. Mõni aasta tagasi kaotas Valeria Kiisk ootamatu haiguse tõttu abikaasa ja viimased aastad on möödunud leinaga kohanedes. Saates räägime tööst, perest ja leinast.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00 - 16.00 “Tervisetark”.

28. veebruaril tähistatakse kogu maailmas harvikhaiguste päeva. Eestis on hinnanguliselt umbes 80 000 – 100 000 harvikhaigusega patsienti. Saates räägib SA Tartu Kliinikumi Lastefond juhatuse liige ja strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma, kuidas erineb harvikhaiguste ravi tavalisest ravist, millega, kuidas ja kui kaua Lastefond harvikhaigustega lapsi ja nende peresid abistab ning millised on üldse harvikhaigustega kaasnevad probleemid, mille lahendamisele saaks igaüks veidi kaasa aidata.

Saatejuht on Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik Tuuli Seinberg.

17.00 - 18.00 “Äripäeva arvamusliider”.

Kätte jõudis nädal, mil Donald Trump vannutati USA presidendiks. Üsna pea saab selgeks, mida ta teeb ja kuidas ülejäänud maailm sellega pihta saab. Selle nädala saates selgitab Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse juhataja Peeter Luikmel Trumpi tollipoliitika mõju ja prognoosib laiemaid globaalmajanduslikke raputusi. Saate teises pooles aitab aga semiootik Daniele Monticelli mõista, kas maailma rikkaim mees Elon Musk tegi ametissevannutamise tseremoonial tõepoolest natsižesti. Laiemalt tuleb temaga juttu sellest, kuidas üleüldse tõlgendada paremradikaalide topeltsümboleid, kus on ühelt poolt äratuntavat omadele, aga samas piisavalt nn usutavat eitust laiemale avalikkusele – ehk siis, kuidas oleksid natsid rõõmsad nõnda, et ühiskond seda veel natsismiks ei peaks.

Saadet juhib Indrek Lepik.

