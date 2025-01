Tagasi 22.01.25, 08:51 SEB strateeg: USA aktsiaturule saabub peagi korrektsioon Lähikvartalites peaks olema USA aktsiaturgudel ettevaatlik, hoiatas SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Sander Danil Foto: Andras Kralla

Danil rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et tema näeb praegu USA ettevõtete aktsiahindadesse sisse arvestatud liiga suuri kasumi kasvu ootusi. "Minu kartus on, et mingil hetkel hakatakse neid korrigeerima allapoole," ütles asjatundja.

Saatejuhi küsimuse peale, kas Danil ennustab korrektsiooni, vastas SEB esindaja ühemõtteliselt. "Jah, selline on ennustus."