Tagasi 06.02.25, 17:23 Raadiohommikus: börsifirma värsked tulemused ja hoiatus kodu ostjale Reede hommikul teatab värsked tulemused kinnisvara- ja ehitusettevõte Merko, börsifirma juht Ivo Volkov kommenteerib tulemusi otse-eetris.

Ivo Volkov räägib nädala viimases hommikuprogrammis Merko Ehituse tulemustest. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarendajad kirjutavad müügilepingutesse sisse järjest kummalisemaid nõudmisi, millele inimesed muudkui alla kirjutavad. Mida tähele panna, avaldab advokaadibüroo Walless vandeadvokaat Angela Kase, kes on nende lepingute muutumist teraselt jälginud.

Nädalavahetusel ühendab Eesti end Venemaa ja Valgevene elektrivõrkudest lahti. Päästeamet i kriisiosakonna juhataja Meelis Mesi õpetab, kuidas igaüks ja tema firma võiks selleks sündmuseks valmis olla ning milliseks päästeamet ise on end valmis pannud.

President Toomas Hendrik Ilvesest dokumentaalfilmi teinud režissöör Jaan Tootsen iga räägime nii värskest filmist, tema eelmistest filmidest kui Eesti filmist tervikuna.

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks käis Viljandis ning pakub hommikuprogrammi kuulajatele sealt intervjuud Temufi teatri loovjuhi Peep Maasik uga, kes astus möödunud sügisel koos meeskonnaga suure sammu edasi ja avas oma teatrimaja.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Janno Riispapp, Martin Teder ja Stiine Reintam.

13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas kahekordne gasell ja mitmete auhindade ning konkursside võitja arhitektuuribüroo Kauss. Kausi ampluaa on väga lai, ulatudes sisearhitektuurist maastikuarhitektuurini välja. 20 aastat tagasi lõid ambitsioonikad tudengid arhitektuuribüroo, mida tuumiktiim senini veab.

Saates vestleme Kauss Arhitektuur i partneri ja arhitekti Lauri Eltermaaga tudengipõlves sündinud ideest luua oma arhitektuuribüroo; miks on hetkel arhitektuurimaastikul raske kasvada, millised eripärad kaasnevad mitme osapoolega koostöö tegemisel, kus ühe projekti juures on kõigi arvamus oluline; ning millise suuna on Kauss leidnud haridusmaastikul. Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00-16.00 “Terviseuudiste” erisaade “Tervisesuunajad”. Alustame “Terviseuudiste” uut aastat erisaatega, kus tutvume Eesti tervishoiu tippjuhtidega.

Esimesse saatesse oleme palunud kõige mõjukama tervisejuhi Eestis ehk tervisekassa juhi Rain Laane , kes räägib nii erasektorist riigiasutusse liikumisest, tervisekassa juhtimisest kui Eesti tervishoiust laiemalt. Saadet juhivad Violetta Riidas ja Kadi Heinsalu.

17.00-18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Eestisse ei saa enam mitte kunagi mitte midagi ehitada. Vähemasti nõnda kurdavad poliitikud ja ettevõtjad, kui mõni suurem taristuobjekt nõnda kaugele jõuab, et sellele kaardil asukoht välja valitakse. Rahvakoosolekud täituvad räuskava protestiga ja asjaosalised leiavad lõpuks, et lihtsam on mitte midagi teha. Ent see on vaid pool tõest, ütleb „Äripäeva arvamusliidri“ saates suhtekorraldaja ja Kagu-Eesti patrioot Põim Kama. Milles iva päriselt on ja kuidas üleüldse inimesi kaasata nii, et midagi ka päriselt tehtud saab, kuuleb saates.

Niisamuti kuuleb Microsoft Development Center Estonia tegevjuhilt Tanel Ermilt, kuidas leida tasakaalu kodukontori ja töökontori vahel. Ning Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehega arutame, kuidas ajada asju Donald Trumpiga nõnda, et lambad terved ja ka hunt — vähemasti näiliselt — söönud. Saadet juhib Indrek Lepik.