Tagasi 07.02.25, 15:15 Märgiline rattastuudio pakib Telliskivis poe kokku Tallinnas Telliskivi loomelinnakus üle kümne aasta tegutsenud Jooks Rattastuudio sulgeb kaupluse, et keskenduda edaspidi täielikult veebipoele.

Telliskivi loomelinnakus Tallinnas on rattastuudio korraldanud terve hulga üritusi. Foto: Martin Voltri, JOOKS Rattastuudio

Üks Jooks Rattastuudio asutajatest Tõnis Savi ütles teates, et on uhke selle üle, et – Jooks on olnud koht, kus kohtutakse samal lainel olevate inimestega, ammutatakse teadmisi ja veedetakse koos aega rattakultuuriga seotud ürituste raames.