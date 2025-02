Tagasi 08.02.25, 06:00 Ööpäev ilma võrguvooluta: Via 3L avas suure akupangaga taastuvenergia pargi Via 3L avas oma Lagedi logistikakeskuses autonoomse energiapargi, mis koosneb 1280 päikesepaneelist ja 2,15 MWh mahutavusega akupangast. See võimaldab suurel logistikakeskusel voolukatkestuse korral muretult vastu pidada vähemalt ööpäeva, päikeselisel ajal isegi mitu päeva.

Sümboolsel lindilõikamisel osalesid Energiapartner OÜ projektijuht Ravo Haavik, Energiapartner OÜ juhatuse liige Mikk Saar, Krattrade OÜ tegevjuht Joosep Lassmann, Via 3L OÜ tegevjuht Urmas Uudemets, Via 3L OÜ haldusjuht Siim Eramaa ja Energiapartner OÜ käidu- ja hooldusjuht Raimond Liiskmann. Foto: Tõnu Tramm

Äripäeva teemaveeb Logistikauudised vahendab, kuidas Eesti üks suurimaid logistikaettevõtteid Via 3L avas 6. veebruaril oma Harjumaal Lagedil asuvas logistikakompleksis taastuvenergiaprojekti, mille sarnast ei ole Eestis varem rajatud. Tänu sellele väheneb logistikakompleksi keskkonna jalajälg üle 60%, ettevõtte oma tervikuna üle 20%.

Via 3L OÜ tegevjuhi Urmas Uudemets a sõnul annab päikesepaneelide ja salvesti kombinatsioon ettevõttele võimaluse ise toota ja ära kasutada üle 65% kogu logistikakeskuse tarbeks vaja minevast elektrienergiast, mis ühelt poolt vähendab tugevalt kogu ettevõtte keskkonnajalajälge, teiselt poolt annab võimaluse elektrienergia kulubaasi kontrollida.

Samuti on mitte väheoluline aspekt kogu lahenduse off-grid võimekus, mis tähendab, et juhul kui peaks tekkima elektri varustuskindlusega probleeme, siis aku mahutavus on dimensioneeritud selliselt, et kogu logistikakeskuse ööpäevane tarve on salvesti pealt kaetav ning töö logistikakeskuses ei seisku hetkekski.

Energiat toodavad logistikakeskuse katusel asuvad 1280 päikesepaneeli. Foto: Via 3L

“Juhul, kui päevasel ajal paistab päike, saame rääkida kompleksi saartalitlusvõimest juba päevades. Arvestades meie äri ning riikliku toidujulgeoleku tagamise aspekte, ei ole see sugugui mitte vähetähtis. Seda nii Via 3L-i, meie partnerite kui kogu riigi huvides,” nentis Uudemets.