Tagasi 12.02.25, 12:51 Venemaa ei pruugi sõja lõppu tahtagi Välisluureameti juhi Kaupo Rosina sõnul ei pruugi Venemaa tahtagi sõjaseisukorrast väljuda.

Välisluureameti juhi Kaupo Rosina sõnul on sanktsioonidest lahtisaamine Venemaa jaoks ülioluline. Foto: Liis Treimann

Ehkki otsese sõjalise rünnaku oht Eestile on praegu väga väike, liigub Venemaa kursil, kus sõda on riigi igapäevase toimimise ja režiimi legitiimsuse seisukohalt vajalik element.

„Seda on raske ennustada, kuidas Venemaa [sõjamajandusest] välja tuleb, kui ta üldse seda tahab,“ ütles Kaupo Rosin Äripäevale.

Kogu Vene riik on sõja kursil, kogu ühiskond mobiliseeritud. Käsikäes sõjamajandusele üleminemisega toimub ka sõjaväereform, mis kahekordistab relvajõudude isikkooseisu pooleteise miljoni meheni.

„Trajektoor on meile äärmiselt ebasoodus ja ohtlik,“ hindas Rosin. „Pikemaajaline arusaam on Venemaal see, et konflikt NATOga on täiesti reaalne. Nad peavad selleks valmis olema. Küsimus on, kas ka meie oleme.“