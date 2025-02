Ei ole saladus, et tarbijakrediidilepingute võlavaidlustes jäävad võlgnike huvid tihti täiesti kaitseta: Eesti kohtutest käib aastas läbi ligi 20 000 maksekäsu kiirmenetlust, mille puhul kohus ei kontrolli, kas nõue, mis võlgnikule esitatakse, on seadusega kooskõlas. „See on suur sotsiaalne probleem,“ ütles riigikohtunik Urmas Volens. Tema eesistumisega riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 2023 aasta novembris ajaloolise lahendi , mille järel pidi aastaid kehtinud kord muutuma.