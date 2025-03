Raadiohommikus: aasta algus tööstuses ja Wise’i uus kodu

Stuudiosse tuleb külla advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Mart Blöndal, et rääkida reedel valmis saanud riigiabi analüüsist, mille ajendiks oli RMK sõlmitud kestvuslepingud Estonian Celli ja Graanul Investiga ning nende vastavus Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. Uurime, kas teema on nüüd lahenenud või on õhus veel küsimusi.