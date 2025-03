Tagasi 04.03.25, 08:06 Pagarikoja juht: meile oli suur asi, et saime maksuvõlast lahti Rakveres asuv pagarikoda Pätsi Sahver suutis keerulises majanduskeskkonnas murda välja maksuprobleemidest, rääkis ettevõtte juht Heiki Hallik.

Pätsi Sahvri juht Heiki Hallik (vasakul) ja Lääne-Virumaa uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi. Foto: Äripäev

“Saime lahti oma suurest maksuvõlast, mis on suur asi,” ütles Hallik Äripäeva raadiole vastalpäeva eel. Päts OÜ maksuvõlg kerkis möödunud aasta lõpuks pea 140 000 euroni.

Kuigi inimesed ostavad ebakindluse pärast tänavu veidi vähem vastlakukleid, siis Hallik tõdes, et ei saa tulemuste üle kurta ning on tänulik, et kukleid üldse ostetakse. Tema sõnul on ka konkurents paisunud päris suureks, mis ei lase kuklite hindu tõsta, vaatamata sellele, et sisendhinnad kasvavad.

Hallik tegi juttu ka sellest, millised plaanid on pagariäril tänavuseks ning millist aastat ettevõtja prognoosib.

Küsis Aivar Hundimägi.