Raadiohommikus: kinnisvarafirma börsidebüüt

Kinnisvarafirma Everaus börsidebüüdist saab kuulata juba homses hommikuprogrammis.

Foto: Andras Kralla

Stuudiosse tulevad Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik, LHV makroanalüütik Triinu Tapver, SEB Eesti juht Allan Parik ja Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, kes vaatas üle olukorra automüügis ja jaekaubanduses.

Hommikuprogrammi juhivad Äripäeva ajakirjanikud Martin Teder ja Stiine Reintam.

Päev jätkub järgnevate saadetega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on väga huvitava teekonnaga ettevõtja Priit Villemson, kellelt uurime tema kirju mineviku kohta, mida on suuresti toetanud õnn, aga ka kavalus. Arutame, kuidas on ta kogunud nii palju julgust, et majandada oma saart Eestis ja alustada turismiäri Tais. Kuuleme tema edasistest plaanidest Marokos ning seda millist rolli on kõiges mänginud ühe Kariibi mere saare kuningapoeg.

Lisaks saame teada, millised varaklassid peale kinnisvara tema portfelli kuuluvad ning kui edukas on ta börsiinvesteeringutes olnud. Uurime ka, kaua Villemson plaanib veel Viirelaiul tegutseda ja kuidas ta elupõlise "tõmblejana" läbipõlemisest taastub.

Saadet juhib Merian Tiirats.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Külas on Maru Betoonitööde juht Taavi Varb, kes räägib ehitusturu hetkeseisust ja tulevikust Eestis ning Soomes. Saates selgub, et vaatamata ehitusmahtude üldisele langusele on suurprojektid, näiteks Rail Balticu rajatised ja Tallinna kõrghooned, toonud valdkonda uusi võimalusi. Varb kinnitab, et nende ettevõttel tööd jagub ning sügisel on oodata ka ehitusturu elavnemist, kuid osadel ettevõtetel on keeruline selleni vastu pidada.

Saates vaadatakse lähemalt tööjõuturgu, kutsehariduse väljakutseid ning betoonehituse eeliseid rohepöörde valguses.

Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00–16.00 “Turismitund”. Kuidas läheb majutusettevõtetel praegu ning millised eesmärgid on seatud suveks? Kevad on toonud uudiseid, justkui oleks turisminumbrid taas kriisieelse taseme juures. Kas see ka tegelikult nii on, uurime Tallink Hotelsi juhilt Ave Svartsilt.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

