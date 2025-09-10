Raadiohommikus: kestlikkuse mulli lõhkemine Eestis, julgeolek ja tark konkurss

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis käsitleme Lõuna-Eesti edukamaid ettevõtteid, julgeolekuolukorda pärast Poolat tabanud droonirünnakut, Eesti kestlikkusevaldkonda tabanud kriisi, tarka turunduskonkurssi, Heateo Sihtasutuse arengut ja ühtlasi saab programmist teada, kas osta Arco Vara võlakirju Lutheri kvartali ehitamiseks.
- Julgolekuekspert Rainer Saks räägib raadiohommikus Poolat tabanud droonirünnakust.
Intervjuu annavad eelmisel õhtul toimunud Lõuna-Eesti edukamate ettevõtete auhindamist modereerinud Aivar Hundimägi, julgeolekuekspert Rainer Saks, ajakirjanikud Karmen Laur, eelmisel õhtul toimunud Investeerimisklubi modereerinud Kaspar Viira, Best Marketingi juhid Maarit Kallas ja Anu Pillesson ning Heateo Sihtasutuse juht Pirkko Valge.
Stuudios Joonas-Hendrik Mägi ja Meelis Mandel.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”
Sisuturundussaates on külas Arco Vara finantsjuht Darja Bolshakova, kellega tuleb juttu ettevõtte uuest võlakirjaemissioonist ja võimalustest investoritele. Uurime, kuidas Arco Vara plaanib kaasatavat kapitali kasutada, millised on kinnisvaraturu trendid ning mis rolli mängivad ettevõtte suured arendusprojektid. Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00-12.00 “Luubi all”
Saates on seekord fookuses relvahange, millega ostis Eesti logud täpsusrelvad ning millega seotud probleeme pikalt eitati. Samuti arutlevad ajakirjanikud Enefit Greeni börsiskandaali üle ja jutuks tuleb Sportlandi omanike ootamatu ja kulukas tüli. Stuudios on Koit Brinkmann, Kristel Härma ja Marge Ugezene.
12.00-13.00 “Digitark äri”
Mis juhtub siis, kui ettevõte on küberründega pihta saanud ja varaste saagiks on langenud kõik kriitilised andmed või osa neist? Kas ettevõte peab teavitama politseid, kliente, kuidas seda peab tegema ja kas alati peab teavitama? Saates räägime erakordselt põnevast teemast – küberkriminalistikast. Tarkvaraettevõttest OIXIO IT on külas Livio Nimmer, saadet juhib Mare Timian.
13.00-14.00 “Õppetund”
Septembriga algab uus koolitushooaeg nii ettevõtetes kui ka koolitajatel. Saates uurime, kuidas ettevõtted korraldavad töötajate õppimist ja arengut ka majanduslikult keerulistel aegadel ning kuidas koolitajad vastavad turu ootustele ja suunavad uusi arenguid.
Stuudios jagavad kogemusi Merko Ehitus Eesti koolitusjuht Virge Karba ja Tallink Grupi koolitus- ja arendusjuht Krista Tuulik, samuti Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liikmed Kati Tikenberg, Aeternumi partner ja konsultant-koolitaja, ning Alek Kozlov, Ettevõtluskeskuse peaprodutsent ja koolitaja. Saadet juhib Katre Savi.
