  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,52%6 546,71
  • DOW 30−0,46%45 500,59
  • Nasdaq 0,52%21 994,32
  • FTSE 100−0,18%9 225,5
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,88
  10.09.25, 17:45

Raadiohommikus: kestlikkuse mulli lõhkemine Eestis, julgeolek ja tark konkurss

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis käsitleme Lõuna-Eesti edukamaid ettevõtteid, julgeolekuolukorda pärast Poolat tabanud droonirünnakut, Eesti kestlikkusevaldkonda tabanud kriisi, tarka turunduskonkurssi, Heateo Sihtasutuse arengut ja ühtlasi saab programmist teada, kas osta Arco Vara võlakirju Lutheri kvartali ehitamiseks.
Julgolekuekspert Rainer Saks räägib raadiohommikus Poolat tabanud droonirünnakust.
  • Julgolekuekspert Rainer Saks räägib raadiohommikus Poolat tabanud droonirünnakust.
  • Foto: Raul Mee
Intervjuu annavad eelmisel õhtul toimunud Lõuna-Eesti edukamate ettevõtete auhindamist modereerinud Aivar Hundimägi, julgeolekuekspert Rainer Saks, ajakirjanikud Karmen Laur, eelmisel õhtul toimunud Investeerimisklubi modereerinud Kaspar Viira, Best Marketingi juhid Maarit Kallas ja Anu Pillesson ning Heateo Sihtasutuse juht Pirkko Valge.
Stuudios Joonas-Hendrik Mägi ja Meelis Mandel.
Päev jätkub järgmiste saadetega:

Artikkel jätkub pärast reklaami

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”
Sisuturundussaates on külas Arco Vara finantsjuht Darja Bolshakova, kellega tuleb juttu ettevõtte uuest võlakirjaemissioonist ja võimalustest investoritele. Uurime, kuidas Arco Vara plaanib kaasatavat kapitali kasutada, millised on kinnisvaraturu trendid ning mis rolli mängivad ettevõtte suured arendusprojektid. Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00-12.00 “Luubi all”
Saates on seekord fookuses relvahange, millega ostis Eesti logud täpsusrelvad ning millega seotud probleeme pikalt eitati. Samuti arutlevad ajakirjanikud Enefit Greeni börsiskandaali üle ja jutuks tuleb Sportlandi omanike ootamatu ja kulukas tüli. Stuudios on Koit Brinkmann, Kristel Härma ja Marge Ugezene.
12.00-13.00 “Digitark äri”
Mis juhtub siis, kui ettevõte on küberründega pihta saanud ja varaste saagiks on langenud kõik kriitilised andmed või osa neist? Kas ettevõte peab teavitama politseid, kliente, kuidas seda peab tegema ja kas alati peab teavitama? Saates räägime erakordselt põnevast teemast – küberkriminalistikast. Tarkvaraettevõttest OIXIO IT on külas Livio Nimmer, saadet juhib Mare Timian.
13.00-14.00 “Õppetund”
Septembriga algab uus koolitushooaeg nii ettevõtetes kui ka koolitajatel. Saates uurime, kuidas ettevõtted korraldavad töötajate õppimist ja arengut ka majanduslikult keerulistel aegadel ning kuidas koolitajad vastavad turu ootustele ja suunavad uusi arenguid.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Poola sõdurid patrullimas riigi idaosas Wyryki asulas, kus Vene drooni või selle tükkide tõttu sai kannatada elamu.
  • 10.09.25, 12:35
Poola kolumnist öisest droonirünnakust: Venemaa testis NATOt, see nõuab vastust
Putin ei karda sanktsioone, mis osutuvad blufiks
Isa Guido ja poeg Sten Pärnits: “Meile paigalseis ei sobi ja väikeste asjade tegemine ei ole ka meile ettevõtluses omane - ikka suurelt ja tegusalt.”
  • 10.09.25, 14:48
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Üle Atlandi sõutakse võistluse raames, mida peetakse maailma raskeimaks sõudevõistluseks. Ning eestlaste 8,5meetrises paadis võtavad koha sisse Kait Kaarel Puss, Karl Jürgenstein, Arnold Rein Tatunts ja Andres Käosaar (pildil).
  • 10.09.25, 16:00
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Suurettevõtja Joakim Helenius.
  • 10.09.25, 11:17
Helenius rikaste TOPist: ettevõtted on kasvanud mitte tänu majanduspoliitikale, vaid hoolimata sellest
Kakumäe Paradiis on eksklusiivne arendus Tallinna lääneosas Tiskre oja ääres. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis
  • ST
  • 10.09.25, 04:00
Kakumäe Paradiis – eksklusiivsed kodud nõudlikule maitsele

Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
TOP
  • 09.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Uudised
  • 09.09.25, 06:00
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Kriminaalkahtlustuse saanud Enefit Greeni eksjuht Aavo Kärmas (paremal) lahkus ametist eelmise aasta suvel.
Uudised
  • 09.09.25, 14:41
Börsiskandaal Enefit Greeni ümber: kriminaalkahtlustuse sai eksjuht Aavo Kärmas
“Minu süda on puhas.”
Enne teadet 1,46 dollari tasemel kaubelnud Eightco Holdingsi aktsia tõusis esmaspäeval 76 dollarini.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 22:45
Tehnoloogiafirma aktsia sööstis krüptotehingu valguses ligi 3000%
Arco Vara visioon uuenevast Luheri kvartalist.
Börsiuudised
  • 09.09.25, 10:11
Arco Vara kaasab miljoneid äsja ostetud Lutheri kvartali arendamiseks
Kriminaalkahtlustus börsil: Enefit Greeni aktsiaturult lahkumisel lõigati kasu
Uudised
  • 09.09.25, 12:33
Kriminaalkahtlustus börsil: Enefit Greeni aktsiaturult lahkumisel lõigati kasu
Äripartner heitis Henrik Normannile ette, et too pole pärast seriaali tootmist end üldse kätte andnud. „Tore vähemalt näha, et inimene on elus ja terve,“ märkis Aleksander Ots. Normanni sõnul aga süüdistusel tõepõhi puudub.
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
Kakumäe Paradiis on eksklusiivne arendus Tallinna lääneosas Tiskre oja ääres. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 04:00
Kakumäe Paradiis – eksklusiivsed kodud nõudlikule maitsele
Vasakul avalikkuse ees madalat profiili hoidev kinnisvaraärimees Gela Karlõšev ning paremal Brave Capitali tegevjuht Tõnis Kuusk, kes ragistavad omavahel kohtus Veskimöldre Äripargi raha pärast.
Äripartnerite pankrotitüli: üks hoiab teise eest kolmandas firmas raha kinni
Üle Atlandi sõutakse võistluse raames, mida peetakse maailma raskeimaks sõudevõistluseks. Ning eestlaste 8,5meetrises paadis võtavad koha sisse Kait Kaarel Puss, Karl Jürgenstein, Arnold Rein Tatunts ja Andres Käosaar (pildil).
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Londoni börsil noteeritud tehnoloogiaettevõtte Wise eestvedaja Kristo Käärmann on tänavuse värske Rikaste TOPi võitja.
Rikaste TOPi võitja: meid edestab Londoni börsil vaid Rolls-Royce
Vasakul avalikkuse ees madalat profiili hoidev kinnisvaraärimees Gela Karlõšev ning paremal Brave Capitali tegevjuht Tõnis Kuusk, kes ragistavad omavahel kohtus Veskimöldre Äripargi raha pärast.
Äripartnerite pankrotitüli: üks hoiab teise eest kolmandas firmas raha kinni
Poola sõdurid patrullimas riigi idaosas Wyryki asulas, kus Vene drooni või selle tükkide tõttu sai kannatada elamu.
Poola kolumnist öisest droonirünnakust: Venemaa testis NATOt, see nõuab vastust
Putin ei karda sanktsioone, mis osutuvad blufiks
Poola relvajõudude peastaabi ülem kindral Wieslaw Kukula saabumas täna erakorralisele valitsuse koosolekule pärast Poola õhuruumi rikkumist Venemaa rünnaku ajal Ukrainale.
Poola tulistas oma õhuruumis alla Venemaa droonid
Finantsinspektsioon tegi Aavo Kärmase ja Jaanus Arukaevu vastu Postimehe andmetel kuriteoteate, sest nad olid ostnud paarikümne tuhande euro eest aktsiaid vahetult ülevõtutehingu eel.
Kõik Enefit Greeni börsiskandaali kahtlusalused teada: niidid viivad Eesti Energiani välja
East Capital Grupi partner ja kinnisvaraosakonna juhi Albin Rosengreni sõnul on põhiline investeerimistees on lihtne: Baltikumis on pikaajalises plaanis kiirem kasv kui Põhja-Euroopas keskmiselt.
Õrnalt vastuvoolu: Balti üks suuremaid ärikinnisvara tegijaid valmistub 400 miljoni euro suuruseks lisasüstiks
“Kõige kahetsusväärsem on, et Riigi Tugiteenuste Keskus teostab küll ise hangete üle järelevalvet, kuid karistab hankijaid, kui avastab hiljem kontrollimisel riigihangete seaduse rikkumisi,” kirjutab advokaat Raul Ainla.
Advokaat: nihe kohtupraktikas muudab eurotoetuse saajate jalgealuse kindlamaks
Kakumäe Paradiis on eksklusiivne arendus Tallinna lääneosas Tiskre oja ääres. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis
  • ST
Kakumäe Paradiis – eksklusiivsed kodud nõudlikule maitsele
Läti väikevenna investor Andrise tõus on tänavu tulnud muu hulgas väga spekulatiivsetest panustest.
Läti väikevend Andris näitab musklit, aga riskid panevad kulmu kergitama
Analüütikud näevad Novo Nordiski uue tegevjuhi Mike Dousteri tegemisi positiivse arenguna ning nüü oodatakse ka aktsia hinna kasvutrendi.
Novo Nordisk koondab kasumi päästmiseks tuhandeid töökohti
Enim langes Balti börsidest Vilniuse börs, mis taandus 0,34%. Riia börs langes 0,21%, Tallinna börs langes 0,07%. Koondindeks Baltic Benchmark langes 0,19%.
Balti börsid kukkusid ridamisi, Wall Street hõiskas Oracle’i tuluprognoosi üle
Enefit Greeni endise juhi Aavo Kärmase sõnul ostis ta aktsiaid vahetult enne börsilt lahkumise uudist, aga täiesti juhuslikult.
Kriminaalkahtlustuse saanud Aavo Kärmas: see kõik on täiesti uskumatu
LHV Group andis augusti lõpul teada, et lunastab enne tähtaega 2020. aastal emiteeritud allutatud võlakirjad koguväärtuses 35 miljonit eurot.
LHV kaasas rahvusvahelistelt investoritelt võlakirjadega 80 miljonit
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks

Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
00:00
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
00:00
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
  • PRO
Lavajutud
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Tööandjate tund
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
1
Uudised
  • 09.09.25, 06:00
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
2
TOP
  • 09.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
3
Uudised
  • 09.09.25, 14:41
Börsiskandaal Enefit Greeni ümber: kriminaalkahtlustuse sai eksjuht Aavo Kärmas
“Minu süda on puhas.”
4
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
5
Börsiuudised
  • 08.09.25, 22:45
Tehnoloogiafirma aktsia sööstis krüptotehingu valguses ligi 3000%
6
TOP
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni

Uudised
  • 10.09.25, 17:45
Äripartnerite pankrotitüli: üks hoiab teise eest kolmandas firmas raha kinni
Uudised
  • 10.09.25, 17:45
Raadiohommikus: kestlikkuse mulli lõhkemine Eestis, julgeolek ja tark konkurss
Uudised
  • 10.09.25, 17:44
Stardib turundusteemaline arvamuskonkurss
Võitja saab 4000 eurot
Börsiuudised
  • 10.09.25, 17:31
Balti börsid kukkusid ridamisi, Wall Street hõiskas Oracle’i tuluprognoosi üle
Arvamused
  • 10.09.25, 16:00
Advokaat: nihe kohtupraktikas muudab eurotoetuse saajate jalgealuse kindlamaks
Saated
  • 10.09.25, 16:00
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Uudised
  • 10.09.25, 15:36
Kõik Enefit Greeni börsiskandaali kahtlusalused teada: niidid viivad Eesti Energiani välja
Investor Toomas
  • 10.09.25, 15:20
Läti väikevend Andris näitab musklit, aga riskid panevad kulmu kergitama
