Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita

Kujutle hommikuid, kus ärkad linnulaulu ja metsatuule saatel, akna taga kõrguvad majesteetlikud männid ja silme ees voolab rahulik oja. Kõigest 15 minutit eraldab sind Tallinna südalinna kiirest rütmist, kuid sinu kodu asub keset rohelust ja privaatsust. Kakumäe Paradiis ei ole lihtsalt kodu, vaid haruldane võimalus luua endale elustiil, kus luksus, loodus ja linnamugavused kohtuvad ajas kasvava investeeringuga.