Tagasi 10.09.25, 17:44 Stardib turundusteemaline arvamuskonkurss Äripäeva teemaveeb Best Marketing kuulutas koos partnteritega avatuks arvamuskonkursi “Tark Turundus”, et edendada Eesti turunduskogukonna sisulist arutelu ning ellu äratada ideed, mis aitaksid valdkonnal ja ettevõtetel kasvada.

. Teemade ring on avar, näiteks: Eesti turunduse võtmeprobleemid ja arenguvõimalused, turundusvaldkonna kui loovtööstuse väärtustamine, Eesti ettevõtete kasv läbi turunduse, Eesti turundushariduse kvaliteet, Eesti toodete ja teenuste ekspordipotentsiaal jms. Inspiratsiooni leiab ka SIIT

Osaleda saab igaüks – tasuta ja ühe individuaalse tööga. Artikkel tohib olla kuni 5000 tähemärgi pikkuna ning tööd tuleb esitada hiljemalt 11. novembril. Finalistid avalikustatakse 25. novembril ning võitja 3. detsembril. Kogu reglementi saab lugeda SIIT

Tööde hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume: visiooni olemasolu ja strateegiline mõtlemine, teemakohasus ja seotus Eesti turunduse arenguvajadustega, argumenteeritus ja faktide kasutus, selge ja mõjus väljendusviis, uudsus ja julgus mõelda kastist välja.

Auhinnad I koht – 4000 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus II koht – 1500 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus III koht – 750 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus Lisaks eriauhinnad kaaskorraldajatelt.

Žüriisse kuuluvad konkurssi korraldavate ettevõtete esindajad.

Kõik lood avaldatakse Best Marketingi veebis, uudiskirjas ja sotsiaalmeedias. Need on vabalt kättesaadavad ja loetavad maksumüürita kõigile.