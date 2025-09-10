Poola kolumnist öisest droonirünnakust: Venemaa testis NATOt, see nõuab vastust
Enam kui tosina drooniga toime pandud Poola õhuruumi rikkumine Venemaa poolt tuletab jõhkralt meelde, et sõda Ukrainas ei ole abstraktne küsimus. Vastupidi, sel on Poolale eksistentsiaalne tähendus, kirjutab Poola väljaande Rzeczpospolita kolumnist Artur Bartkiewicz.
Poola sõdurid patrullimas riigi idaosas Wyryki asulas, kus Vene drooni või selle tükkide tõttu sai kannatada elamu.
Foto: Reuters/Scanpix
„Üks droon on viga, mitu drooni ei ole viga,“ ütles USA endine kaitseministri asetäitja Jim Townsend BBC-le. Täna öösel olime tunnistajaks, kuidas Venemaa Föderatsioon testis avalikult Poolat ja seega kogu NATOt.
Venemaa rikub Poola õhuruumi. On aeg lõpetada Moskva ähvardamine teiseste tollidega, on aeg need päriselt kehtestada. Hea, et Poola reaktsioon oli otsustav, loodetavasti järgneb sellele otsustav reaktsioon NATO-lt ja USA presidendilt Donald Trumpilt.
On aeg kauaoodatud uuteks sanktsioonideks Venemaa vastu, sealhulgas teisesteks sanktsioonideks Vene nafta ostjatele, millest Trump seni peamiselt rääkinud on (ta kehtestas ainult 25protsendised teisesed tollid Indiale, hoolimata väljakuulutatud 100protsendilistest tollidest, mis pidid tabama ka Hiinat).
On aeg tõsiselt rääkida välismaal külmutatud Vene varade hõivamisest ja nende andmisest Venemaaga võitlevale Ukrainale.
Artur Bartkiewicz on Poola ajakirjanik ja ajakirjandusjuht, kes on muu hulgas kirjutanud ka militaarteemadele keskendunud väljaannetes. Käesolev artikkel ilmus Poola juhtivas väljaandes Rzeczpospolita. Äripäeva arvamustoimetus avaldab artikli väljaande loal.
On aeg lõpetada illusioonid, et Vladimir Putin ja tema liitlased mõistavad midagi muud kui otsusekindlus, mis näitab üles valmisolekut võtta ette kõige radikaalsemaid samme.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kujutle hommikuid, kus ärkad linnulaulu ja metsatuule saatel, akna taga kõrguvad majesteetlikud männid ja silme ees voolab rahulik oja. Kõigest 15 minutit eraldab sind Tallinna südalinna kiirest rütmist, kuid sinu kodu asub keset rohelust ja privaatsust. Kakumäe Paradiis ei ole lihtsalt kodu, vaid haruldane võimalus luua endale elustiil, kus luksus, loodus ja linnamugavused kohtuvad ajas kasvava investeeringuga.