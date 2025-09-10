Tagasi 10.09.25, 12:35 Poola kolumnist öisest droonirünnakust: Venemaa testis NATOt, see nõuab vastust Enam kui tosina drooniga toime pandud Poola õhuruumi rikkumine Venemaa poolt tuletab jõhkralt meelde, et sõda Ukrainas ei ole abstraktne küsimus. Vastupidi, sel on Poolale eksistentsiaalne tähendus, kirjutab Poola väljaande Rzeczpospolita kolumnist Artur Bartkiewicz.

Poola sõdurid patrullimas riigi idaosas Wyryki asulas, kus Vene drooni või selle tükkide tõttu sai kannatada elamu.

Foto: Reuters/Scanpix

„Üks droon on viga, mitu drooni ei ole viga,“ ütles USA endine kaitseministri asetäitja Jim Townsend BBC-le. Täna öösel olime tunnistajaks, kuidas Venemaa Föderatsioon testis avalikult Poolat ja seega kogu NATOt.

Venemaa rikub Poola õhuruumi. On aeg lõpetada Moskva ähvardamine teiseste tollidega, on aeg need päriselt kehtestada. Hea, et Poola reaktsioon oli otsustav, loodetavasti järgneb sellele otsustav reaktsioon NATO-lt ja USA presidendilt Donald Trumpilt.

On aeg kauaoodatud uuteks sanktsioonideks Venemaa vastu, sealhulgas teisesteks sanktsioonideks Vene nafta ostjatele, millest Trump seni peamiselt rääkinud on (ta kehtestas ainult 25protsendised teisesed tollid Indiale, hoolimata väljakuulutatud 100protsendilistest tollidest, mis pidid tabama ka Hiinat).