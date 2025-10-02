Neurosärtsakad teevad meid jõukamaks. Hoidkem inimkapitali!

Ka nõnda tavapärane asi nagu avatud kontori sagin võib viia selleni, et mõne töötaja suurepärane analüüsivõime või muu talent ei pääse esile, räägib If Kindlustuse personalipartner ja neuromitmekesisuse koolitaja Mari Ahnefer.
Ettevõte, kus suhtutakse tööotsijasse hoolimatult või lähtutakse värbamisel iganenud mõttemallidest, riskib oma mainega. Noorte motiveeritus töökoha leidmisel sõltub paljuski tööandjate suhtumisest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.