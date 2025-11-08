08.11.25, 16:00 Nädala raadiohitid käsitlesid eri nurkade alt investeerimist Lõppeva nädala kõige põnevamate jutuajamiste hulka kuulusid peamiselt jutuajamised investeerimisest. Eriti hoogsalt kuulati Investor Toomase tundi, värskust lisas saade algajatest investoritest.

Investor Toomase liige, Äripäeva börstitoimetuse juht Jaan Martin Raik osales saates, kus anti teada, milline aktsia müüki läks

Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki

Seekordses kuutulemust kokkuvõtvas „Investor Toomase tunnis“ arutletakse nii Toomase portfelli rekordilise soorituse kui ka suurte tehnoloogiahiiglaste värskete majandustulemuste üle.

Hiljutine investor Toomase karm analüüs tõi välja, et mitmed portfelliosalised ei täida tema 12protsendilist tootluseesmärki. Otseeetris läks müüki üks aktsia, mille investeerimistees Toomase jaoks enam ei kehtinud.

Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused

Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress näeb hirmu korrektsiooni või mulli lõhkemise ees kohati asjatuna, kuna tema sõnul räägib minevik teist keelt.

Hommikuprogrammi intervjuus tuli juttu veel ka sellest, kuhu poole tuleb kiigata, et tõusvaid ettevõtteid leida ning miks ei tasu igast sündmusest nii palju hoolida.

Intervjueeris Jaan Martin Raik.

Efteni juht: kinnisvaraarendajate võlakirjad on väga-väga riskantsed

EfTEN United Property juhi Kristjan Tamla sõnul on kinnisvaraarendajate võlakirjad jaeinvestorile väga riskantsed. Värskelt majandustulemustest teatanud EfTEN jääb kolmanda kvartaliga rahule.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi külastanud juht rääkis aga riskidest ja ohtudest, mis kinnisvarasektorit varjutavad.

Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse

Saates räägivad kolm alustavat investorit, millised vead, kaalutlused ja kõhklused on neid tabanud seoses investeerimisega. Vastuseid aitab otsida investor Toomase tiimi liige Jana Saarkoppel.

Saates räägitakse mida teha, kui 100eurosest ostust saab kinnisidee või kui on kartus positsioone müüa, kuidas võiks suhtuda aktsiatesse, millest kirjutatakse kõikjal, aga mis on hirmus kallid.

Oma portfelle, investeerimishirme ja tehtud vigu jagavad investorid Ireene Kilusk, Joonas-Hendrik Mägi ning saatejuht Eget Velleste.

on valmis kaaluma E-piima investeerimist Ain Hanschmidt: Infortar

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt kinnitas Äripäeva raadio otse-eetris, et kuigi Infortar ei ole Hollandi aktsionäridega tülli läinud E-Piimaga läbirääkimisi pidanud, oleksid nad valmis teemat nendega arutama. Tingimusel, et tehing on selge ja läbipaistev.

Intervjuus rääkis ta veel Infortari kolmanda kvartali majandustulemustest ja grupi investeeringutest. Hanschmidt ütles, et kui veel aasta tagasi olid välisinvestorid hirmul ja see sünnitas argust, siis nüüd on seis teine. Laieneda ei ole nii lihtne, kui oli aasta-kaks tagasi.

LHV portfellihaldur räägib, mida hakata peale kullaga. "Klassikalist turvasadamat pole"

LHV privaatpanganduse portfellihaldur Mikk Taras rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis nõutust olukorrast kulla ümber ja paljust muust.

"Niisugust klassikalist turvasadamat me kullas ei näe," märkis Taras.

Intervjuus rääkis portfellihaldur aga ka sellest, miks tasuks praegu Hiina suunas vaadata ning mida arvata investeeringutest Rootsi.

Intervjueeris Jaan Martin Raik.

