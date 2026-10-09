Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid. "Kui sa näed tootlust ja ei näe riski, siis kaotad oma raha"

Võimendusega ETFid lubavad võimendada turu päevast liikumist kaks või kolm korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud. Pikema aja jooksul ei pruugi tulemus olla aga üldse see, mida fondi nimes olev “2x“ või ”3x“ esmapilgul lubab.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks võib 2x või 3x võimendusega ETF anda pikema aja jooksul hoopis teistsuguse tulemuse, kui fondi nimi esmapilgul lubab;

kuidas selgitavad Martin Sokk, Rainer Saad ja Marten Arumäe, kellele need riskantsed fondid tegelikult sobivad ja millal neist hoiduda.