Tallinna Sadama kaubamaht kahanes, reisijate arv pöördus kasvule
Tallinna Sadama kaubamaht vähenes kolmandas kvartalis 3,3 protsenti, kuid reisijate arv kasvas 2,1 protsenti. Suurima tõusu tegid kruiisireisijad ja Stockholmi liin, samas kui kaubavedu pidurdas vedel- ja puistlasti vähenemine.
Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.