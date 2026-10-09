Töökuulutus paljastab: Taani poekett valmistub vaikselt Eestisse tulema

Prisma muudab Soome e-poe tänavu sügisel kauplemisplatvormiks, kus hakkavad oma tooteid pakkuma ka teised müüjad. Eestis kauplused Coopile müünud jaekett soovib koduturul konkureerida üleilmsete e-kaubandushiidudega, näiteks Amazoniga, kirjutab Iltalehti.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.