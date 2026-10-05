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Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut ‒ neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimalikku rikkumist veel uurib.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millise kaitsefirma vastu läks riik Ukraina abipaketi lepingu tõttu kohtusse ja mida RKIK rikkumiste kohta varjab;
  • kuidas kommenteerisid Asko Kivinuk ja Eduard Vainu vaidlusi toetuste jagamise, salastatuse ning Eesti toodangu nõude üle.
Äripäevale teadaolevalt on kaitsetööstusfirma Hevi Optronics ja selle enamusosanik Quantum Systems sõlminud riigiga Ukraina toetuseks lepinguid. Kelle vastu riik kohtusse läks ja keda veel uurib, RKIK ei ütle. Kaitsefirmad tutvustasid kaitseminister Martin Heremile oma tooteid.
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