Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut ‒ neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimalikku rikkumist veel uurib.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise kaitsefirma vastu läks riik Ukraina abipaketi lepingu tõttu kohtusse ja mida RKIK rikkumiste kohta varjab;
- kuidas kommenteerisid Asko Kivinuk ja Eduard Vainu vaidlusi toetuste jagamise, salastatuse ning Eesti toodangu nõude üle.