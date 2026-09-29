Tagasi ST Oktoober on elanikkonnakaitse kuu: mida teha, kui kõlab sireen? Oktoober on Eestis elanikkonnakaitse kuu ning 14. oktoobril toimub selle aasta viimane üleriigiline ohuteavituse test. Saates räägivad Päästeameti ohuteavituse ekspert Maret Põldveer, varjumisnõunik Kristjan Sõrg ja Levira tehnika- ja IT-direktor Kristo Kaasan, mis testi ajal juhtub ja kuidas seda päeva enda heaks kasutada.

Juba ennelõunal saabub telefonidesse meeldetuletuse SMS ning kell 15 käivituvad äpiteavitused, sireenid ja ERR-i ekraaniribad. Külalised selgitavad, miks uut süsteemi testitakse ja miks hääletul režiimil telefon öist hoiatust praegu vahele jätab. Lahendus on tulekul: 2027. aasta esimeses kvartalis peaks tööle hakkama mobiilvõrgupõhine välkteavitus (cell broadcast), mis suudab telefoni äratada ka „ära sega“-režiimis. Juttu tuleb ka ringhäälinguvõrgul põhinevast taskusireenist, mille katsetuste lõppraport avalikustatakse enne jõule, ning tulevikus lisanduvast satelliidipõhisest teavitusest.

Varjumisnõunik annab praktilised juhised: kuhu hoones minna, miks on keldrid ja akendeta ruumid parimad, mida teha tänaval või lagedal ning miks auto ei ole hea varjupaik. Kuidas aga käituda testi ajal tipptunnil ummikus? Autojuhtidel palutakse jätkata sõitu ja teha hoopis mõtteharjutus. Samuti saab teada, kust leida usaldusväärset lisainfot ( kriis.ee , infotelefon 1247, ERR), miks peaks igas kodus olema patareidega raadio ja kuidas eristada ehtsat ohuteadet libasõnumist.

"Kui 14. oktoobril sireen kõlab, mõtle läbi, kuhu sa varjuksid ja räägi sellest ka oma pere, kolleegide ja lähedastega," on saatekülaliste sõnum.